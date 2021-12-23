中華電明年平均調薪4% 再加一次性獎金5000元

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (23) 日以「實現加薪承諾並共同型塑長久的價值觀」為標題發給同仁一封信，明年 1 月 1 日起調薪，平均調薪幅度為 4%，並再加發員工一次性激勵金 5000 元。

謝繼茂信中提到，為激勵全體同仁戮力衝刺，並自明年起以全新的組織架構，開疆闢土帶動業務成長，公司決定明年 1 月 1 日起調薪，平均調薪幅度為 4%，調薪項目包括職階待遇、職務待遇 2 項。

另外，調整駕駛津貼發放標準，並為獎勵全體同仁努力完成 110 年稅前淨利超越基本目標績效，再加發員工一次性激勵金 5000 元，以激勵同仁再接再厲衝刺業務。

中華電各事業群也會設計激勵機制，增加同仁的變動薪，引領同仁努力投入客戶導向的服務，進而獲得更多回報。

謝繼茂指出，迎接未來的一年，也要建立公司共同的價值觀，經過經營團隊共同討論，找出可以讓中華電信永續經營、能在競爭市場上屹立不搖的四項價值觀創新、當責、客戶導向、及誠信。

再者，他認為，價值觀是能明確的說明公司提倡什麼、期待什麼，創新是鼓勵員工去做的，當責是應有的工作態度，客戶導向是工作中要融入的思維，誠信是必須堅持不變的信念。

謝繼茂強調，組織轉型是硬實力，企業價值觀就是軟實力，在新的組織架構下，大家一起落實並發揚這四個價值觀，相信必能帶動公司邁向欣欣向榮的未來。