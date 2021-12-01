搶雲端人才 中華電釋逾百名職缺 農曆年後報到

中華電 (2412-TW) 陸續攜手全球雲端業者 AWS、Azure、Google 等，因應雲端業務擴大，將招募逾百名相關專業人員，包括雲端架構師暨系統工程師、雲端經理等，預計明年農曆年後報到。

中華電看好未來數位科技發展，除了積極投入人工智慧 (AI)、資安、雲端與物聯網應用、數位轉型等數位服務外，為了協助企業數位轉型，提供安全網路連線與顧問服務、雲端服務解決方案並打造具延展性的 IT 架構。

中華電今日啟動「2021 中華電信雲端技術暨業務從業人員聯合招募」，職缺包括雲端行銷經理、專案經理、雲端架構師暨系統工程師等，釋出逾百個職缺，報名受理日期至 12 月 12 日，預計明年農曆年後報到。

事實上，中華電因應 5G 進入快速成長期，今年對外釋出 1800 個職缺，招募人數是近 15 年來新高；中華電 2014-2016 年因應 4G 開台及營運需求，每年徵才數約 700-800 人，隨著 5G 時代來臨加上進入退休潮，2019 年開始，每年徵才規模都破千人。

中華電表示，近年除了持續加速 5G 建設、推廣相關 5G 智慧應用，為建構智能 5G 雲服務平台等雲端垂直應用服務，大舉招募具備雲端、IT 相關技術及具備相關業務經驗的工作夥伴，協助推動公司雲端技術。