〈中華電新門市〉攜手711提供複合式服務 將成主要實體據點

中華電 (2412-TW) 新一代門市今 (8) 日盛大開幕，攜手 7-ELEVEN 共同打造多元創新應用空間並提供複合零售服務。不過市場傳出，中華電信威秀門市將在年底熄燈，總經理郭水義對此回應，目前全台實體門市超過 700 家，未來新門市將成主要服務客戶的實體據點，不排除其他門市也會打造成複合式門市。

郭水義指出，疫情帶動線上服務需求提升，不過民眾遇到通訊疑問與手機購機，仍會以實體門市為主，中華電全台實體門市包含神腦，共有逾 700 家門市。

市場傳出，中華電今年底將撤離威秀商圈，收掉台北信義威秀門市，郭水義表示，時序進入年底，新一代門市開幕後，將成主要服務客戶據點，會蒐集客戶意見交由經營團隊策劃，將新門市擴展至其他地區。

中華電信新一代門市空間規劃包含智慧家庭、影音娛樂及新創體驗等三大體驗展示專區，並與 7-ELEVEN 攜手合作，提供咖啡、餐飲等複合商品滿足民眾多元消費需求。

郭水義指出，因應後疫情時代發展與消費者數位能力躍升，公司積極推動個人化與自助化服務，新一代門市結合影音娛樂、運動健康、實體展示，搭配顧問式專屬服務，全面滿足客戶的生活化需求。

中華電信在智慧家庭專區，讓消費者透過智慧音箱 i 寶貝，控制家中的電燈、電扇、除濕機與 MOD 選台；影音娛樂專區，為滿足不同年齡、族群的影視內容需求，設有 Hami Video 多視角賽事轉播及 4K、VR 影音串流服務；新創體驗專區則與喬山合作提供健身魔鏡，讓民眾體驗沉浸式健身教學。