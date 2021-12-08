〈中華電新門市〉4G資費疑聯合漲價 總座：已提供多元選擇

電信三雄過去推出的 499 元雙飽 (上網吃到飽 + 網內免費) 資費，近期合約陸續到期並引導續約 599 元方案，被外界指控是聯合漲價，中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (8) 日回應，電信資費沒有漲價議題，也提供多元方案給用戶選擇。

電信三雄 2018 年祭出 4G 499 元低價資費方案，隨著合約陸續到期，電信商陸續調整資費方案，最低門檻調高至 599 元，儘管電信商認為，低價資費侵蝕獲利，調高資費讓低價流血戰暫時休兵，不過近期卻有聲音指出，電信商疑似聯合漲價。

郭水義出席新一代門市開幕典禮，會後針對資費議題，他表示，資費沒有漲價、跌價問題，電信商提供不同資費方案，消費者可依據需求來選擇，以 5G 資費來看，從 599 元至破千元的資費都有。

公平會也指出，由於各電信商的漲價時間、檔期不同，並未涉及聯合漲價。國家通訊委員會 (NCC) 副主委翁柏宗也指出，公平會針對電信商資費做出的認定，一定會尊重，此外，市場上有不同選擇方案，也是屬於健康、有競爭的環境。

回顧過去電信資費變化，電信商為刺激消費者從 3G 轉換至 4G，祭出 500 元有找的 4G 吃到飽資費，不過僅是短期促銷，隨後取消千元以下吃到飽資費，讓 3G、4G 吃到飽資費差距縮短在 500 元。

4G 時期，電信三雄為搶市占率推出 499 雙飽資費，不過也衝擊獲利表現，中華電開出第一槍把資費門檻從 499 元提高至 599 與 698 元，遠傳、台灣大也陸續跟進。

台灣 5G 開台一年半來，電信三雄延續 4G 的吃到飽與網內互打的雙飽方案，不過均以 1399 元為雙飽最低門檻。