〈元太展望〉宣示2030年實踐RE100 2040年達淨零碳排

電子紙大廠元太 (8069-TW) 因應全球永續綠能趨勢，今 (23) 日宣示將在 2025 年達到 40% 使用再生能源，2030 年進一步落實 RE100 目標，100% 使用再生能源，同時以 2040 年達淨零碳排為目標，推動環境永續發展、協助減緩氣候衝擊。

元太董事長李政昊表示，氣候變遷威脅是全球必須面對的挑戰，元太除從製造營運落實零碳排計畫外，也將依循減碳理念原則，專注使用更低耗能材料，同時透過淨零碳排倡議行動，協同生態圈、供應鏈夥伴投入減碳行動。

因應 2030 年 100% 使用再生能源目標，元太設定明 (2022) 年、2025 年將分別達 10%、40% 使用再生能源目標，元太總經理甘豐源說，依目前盤點全球據點評估，明年 10% 再生能源目標可望提前達標。

元太財務長暨 ESG 委員會主席陳樂群表示，2030 年除達到 100% 使用再生能源目標外，也希望組織內每單位營收碳排較今 (2021) 年減少 70%，2040 年進一步達到淨零碳排。

元太主推的電子紙產品也具省電、類紙等環保永續商機，陳樂群就舉例，使用電子紙看板取代 TFT-LCD 看板，一年約可減少產生 4 萬公噸二氧化碳排放，若以台灣研議中的碳費 (每公噸 10 美元) 計算，碳權效益將超過新台幣 1100 萬元。

元太除啟動企業內部與電子紙生態圈淨零碳排行動外，今年 10 月也成為氣候相關財務揭露 (TCFD) 支持者，將依循相關框架識別氣候變遷風險與機會，深化實體風險與轉型風險情境分析，以量化指標調整淨零碳排策略與規劃，也參與 RE100、SBTi 等相關倡議組織。