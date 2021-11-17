〈元太法說〉產能維持滿載 Q4將攀全年高峰

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日召開法說，隨著揚州模組廠逐步擺脫 8 月停工影響，董事長李政昊表示，需求仍大於供給，加上遞延產品趕出貨，估第四季營運將優於上季，攀全年高峰，11、12 月產能利用率都將維持滿載。

李政昊指出，今年營運面臨各種挑戰，除供應鏈缺料，中國模組廠也配合當地政府防疫措施停工，9 月才陸續復工，估產線到年底都將維持滿載，短期驅動 IC、電子紙材料等供應持續吃緊。

展望未來，李政昊認為，目前全球電子紙市占仍不及 LCD、OLED，但隨著綠色環保趨勢帶動，看好電子書閱讀器、電子紙筆記本、貨價標籤 (ESL)、物流標籤、電子紙看板等需求都將保持成長，他並舉例零售商導入 ESL 貨價標籤，已從過去試點，到現在區域採用、甚至全面導入。

營運方面，元太第三季受揚州廠停工影響，稅後純益下滑至 12.26 億元，季減 11.9 %，但仍年增 48.75 %，每股純益 1.07 元，累計前三季則已賺贏去年全年，稅後純益 37.84 億元、年增 46.3%，每股純益 3.33 元。

另一方面，元太今日也獲得 2021 TCSA 台灣企業永續獎共三項大獎，其中，連續五年拿下「企業永續報告獎－電子資訊製造業金獎」殊榮，同時也獲頒「台灣企業永續績優獎」、「永續單項績效獎之創新成長領袖獎」等。