2021年台灣人最愛哪些基金？

2021 年轉眼即逝，許多重大事件在這一年緊鑼密鼓的發生，讓投資人經歷了如雲霄飛車的一年。然而，回顧這一年，如果能耐心待在市場的人，應該都能獲得不錯的報酬率。2021 年，大家都買了哪些基金？這篇文章透過絕對金額成長、台人持有比例成長和境內管理規模成長，三個不同角度分析台灣人最愛的基金。來看看三大榜單裡，有沒有也適合你的基金。

1. 規模成長榜單：收益成長總冠軍，摩根大贏家

以台灣人持有的絕對金額來看，今年以來規模成長冠軍毫無懸念的是安聯收益成長。一檔基金的台人持有金額成長超過第二名到第六名五檔基金的總合，再再顯示這檔基金不論是在績效和配息都很符合台灣投資人的期待。

第二名與第三名則是今年績效下跌將近 20% 的摩根中國和富蘭克林坦伯頓的生技領航，代表雖然市場狀況不好，但是台灣投資人仍看好這兩個市場的長期趨勢。第四名是摩根美國價值基金，儘管成長股與價值股在 2021 年表現互有強弱，但在 2022 年升息預期升溫下，價值股投資成為市場的熱門選擇。在前十名裡，總共有 5 檔摩根發行的基金，而且資產類別十分分散，突顯出台灣投資人對摩根品牌的偏好與信任。

2. 持有比例榜單：這些基金，投資人耐心抱住不放

如果改以持有率成長來看，可以看出相較於全球的投資人，哪些基金的台灣人持有比例大幅增加。其中，施羅德環球收益成長台人持有比重激增 27%，這檔基金可稱得上是安聯收益成長的全球版（股票、可轉債和高收益債券，但安聯收益成長聚焦美國資產，而不是全球），儘管今年新興市場資產受到壓抑，仍無阻台人搶先布局美國以外的全球資產。

第二名則是 NN (L) 美國高股息基金，這檔基金聚焦在有穩定現金流的高品質美國股票，顯示有部分投資人認為未來市場將比較波動，因此轉向投資高品質股。而有一部分榜單上的基金今年表現不如預期，但卻吸引到更多人加碼而提高台灣人持有比例，再次呼應年中時分析台灣投資人越跌越買的習性（參考文章：投資雷達》上半年這些基金，台灣人最愛買！）。

3. 這些境內基金，三檔新入榜

境內基金吸金冠軍是境內版的安聯收益成長多重資產（配置幾乎與境外版的安聯收益成長一樣），亞軍則由多重資產組合式基金的聯博多元資產收益組合基金拿下，這兩檔基金在年中榜單上也佔有一席之地。

第三到第五名的基金除了都是 2021 年新發行的基金之外，也都是有發行高配息級別的基金。第三名是聯博美國多重資產收益基金，布局在美國股票和高息債券，緊跟美國強勁的經濟復甦。第四名是以墮落天使為主打的野村特別時機高收益債，在目前全球高收益債券利差偏低的情形下，尋找信評調整帶來的資本利得空間。第五名則是以台股的高股息與資本利得，打造現金流的復華台灣好收益基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2020/12/31 – 2021/11/30，績效和基金規模以新台幣計算。基金名稱以黃色標示代表是 2021 年新基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資方向各有擁護者，收益、跌深是關鍵字

從年中時榜單少不了科技股，到年尾反而由價值股急起直追，可見投資市場方向有悄然出現改變。而收益、配息則一直是台灣人永遠不變的最愛，只要是投資策略或是配息政策，有符合高配息的要求，幾乎都會成為市場的寵兒。在未來一年，建議仍以美國股市為主要核心，避開評價較貴的資產。有配息需求的人，可以考慮從股票、多重資產基金著手，或者選擇能抵禦 2022 年通膨＋政策轉向的全球／美國高收益債基金。

鉅亨精選基金

>>> 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AD 類型 (美元)

>>> 摩根基金 -JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

>>> 復華台灣好收益基金新臺幣計價

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00