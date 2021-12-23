金融市場變數多 投資納入公債防禦抗震

新型變種病毒 Omicron 出現，全球通膨數據居高不下，美國聯準會釋出更加鷹派的談話等，讓處於高檔位置的股債市出現震盪。M&G 投資認為，美國公債因其防禦性特質，可應對黑天鵝帶來的衝擊，建議納入投資組合做為常備資產。

M&G 投資指出，新型種病毒 Omicron 出現後，無論成熟國家或新興國家股市都明顯修正；債券市場中的高收益債券、新興市場債券同樣走跌，反觀美國公債逆勢上漲，又以長天期公債漲幅最多，展現防禦效果。

M&G 入息基金經理人 Steven Andrew 表示，現在投資市場的基調，已經從通膨的擔憂突然轉變為擔憂成長可能受到衝擊，這也是基金投資策略持續布局美國長天期公債部位的原因之一。

M&G 投資預期，通膨上升最終可能於 2022 年消退，美國長天期殖利率可能反映樂觀的通膨數據，美國長天期公債可以作為股市大跌的避震器，同時可透過加減碼獲得超額報酬。

根據 Lipper 資料顯示，受到新型變種病毒干擾，近三個月境外平衡型基金大多數呈現負報酬，不過仍有 11 檔逆勢交出正報酬超過 1% 的績效，短線表現抗震。

M&G 投資指出，上述基金除了能抵禦變數外，中長期績效也有目共睹，包括駿利亨德森平衡基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金、M&G 入息基金、鋒裕匯理長鷹多重資產基金，跟安聯收益成長基金，近一年報酬率達雙位數以上。

Steven Andrew 認為，變種病毒的出現，提升投資市場風險趨避意識，同時引發市場緊縮，但現在評估 Omicron 病毒株的影響顯然還為時過早，大多數風險市場都已經反應完畢，但仍須提防其他變數，建議投資人透過平衡型基金持續保持投資組合多元化，並隨著事件波動的多樣化，來抓住市場上的投資機會。