延續國泰金No ESG No Money理念！全台首檔美國ESG基金募集倒數

2021 年市場話題最熱的產業，電動車、綠能產業可謂榜上有名，這兩者都是與氣候環境題材有關的 ESG 趨勢，國泰投信總經理張雍川今 (20) 日表示，延續國泰「No ESG, No Money」之永續金融理念，國泰投信明 (2022) 年 1/3~1/7 將推出全台唯一聚焦「美國 + 高 ESG 評級企業」的基金。

張雍川表示，11 月甫落幕的第 26 屆聯合國氣候大會（COP26），更使「減碳」對抗地球暖化、極端氣候成了全球共識。美國除了在經濟、股市、貨幣 (美元) 等樣樣稱霸全球之外，企業更是高度重視 ESG 永續經營，加上美國企業海外營收比重逾 4 成，直接受惠全球景氣復甦動能，也就是說，投資美國企業，就能賺到全世界的錢，尤其 ESG 加持的美國企業，不論在永續經營或投資報酬上皆更勝出一籌。

「國泰美國 ESG 基金」以永續投資為理念，聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的 ESG 美股菁英股，採用全球知名評等機構 MSCI ESG 評級公司給予美國企業的評級，且投資部位至少有 70% 以上布局在 A(含) 評級以上的公司，不僅如此，更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業。

國泰美國 ESG 基金經理人陳韻如表示，台灣人瘋理財，投資美股蔚為主流。主要因美國市場有四個第 1，持續推升美股動能，包括美國是全球第一大經濟體、GDP 全球第 1；美元為第一大貨幣，外匯儲備占 59%，霸主地位難以撼動；美股市值占全球股市市值 4 成以上，穩坐世界 Top1 寶座；2021 年全球企業市值 Top10 中就有 8 家是美國公司，美國企業實力及市值傲人。

再進一步觀察，投資納入 ESG 因子的美國成長股，有機會創造更優異的投資報酬。根據 Bloomberg 資料顯示，自 2019 年以來迄今，MSCI 美國 ESG 大型成長股指數報酬率達 151.8%，勝過標普 500 指數的 87.7%，且自 2020 年 3 月新冠疫情爆發以來，MSCI 美國 ESG 大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大，顯示重視 ESG 的美國企業，股價不僅相對抗跌，無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。

國泰投信表示，展望後市，美國聯準會 Fed 寬鬆政策預計採漸進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能，故持續正向看待美股，兼具 ESG 的美股企業尤其值得投資人留意。