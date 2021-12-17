上一次21天就填息！這檔台股基金年終配息挑戰破10%

「存台股基金」超夯，今年以來國人持有台股基金規模大增三千億元，持有總金額直逼以往最愛的高收益債基金，顯示主要領息工具正在改變，其中規模最大的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，主要投資優質龍頭台股，並設計每月配息加年終配息，滿足投資人存股領息需求，本月底將評價今年度年終配息金額，以今年台股光是大盤就上漲兩成的市況預估，本次發放的年終配息挑戰破 10%，值得投資人留意，把握機會布局。

法人指出，投資人想存台股領高息，台股基金是很好的投資工具，特別是結合股息和資本利得發放的「存股型」基金，不只幫找高息股票，也跟隨行情賺台股漲幅，可說是一舉兩得。去年成立以來備受關注的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，透過每月配息加年終配息，讓投資人領好領滿，目前有超過 27 萬定期定額投資人，最新規模達 334 萬元，是人氣最高且規模最大的台股主動式基金。

龍頭基金今年是第二次發放年終配息，回顧 2020 年台股強勢大漲，大盤全年上漲 22.8%，推升第一次年終配息加月配息配到 9.25% 年化配息率，且短短 21 個交易日就填息，而今年台股同樣上漲逾兩成，可預期基金帳上已累積更多資本利得，年終配息很有機會突破 10%，非常值得期待。

相對於龍頭基金這樣的存股型台股配息基金，近期也開始出現「交易型」台股配息基金，訴求愈來愈高的驚人配息率，但法人提醒，這類產品沒有高股息本質，不是投資高股息個股，純粹是以個股價差做為配息來源，若操作不佳可能影響配息表現，並不完全適合想要穩定存股領息的投資人。

展望台股 2022 行情，法人認為，美國通膨壓力持續走高，市場預期聯準會明年加快升息，牽動近期資金撤出新興市場，流向美元資產，但台灣科技業體質強健，半導體、電動車、5G 等需求方興未艾，長線趨勢動能向上，投資人可用分批布局的方式，投資定期現金入袋為安，又兼顧資本利得成長的台股主動配息基金，長期參與報酬機會。