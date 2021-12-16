11月基金定期定額規模回升 統一投信奪扣款三冠王

全球股市經歷 10 月大震盪後在 11 月重回高檔震盪格局，根據投信投顧公會新公布資料顯示，投信基金 11 月定期定額扣款金額 58.05 億元、筆數 99.34 萬筆，扣款人數 58.91 萬人，都較前月略增，但未再創高。有承作定期定額業務的 33 家投信公司中，統一投信仍是扣款金額、筆數、人數都稱冠的三冠王，且皆再創歷史新高。

統一投信 11 月扣款金額 9.78 億元，市占率 16.85%，扣款筆數 17.05 萬筆、扣款人數 9.29 萬人，三項數據皆保持增長態勢，且再創歷史新高。進一步看今年來成長幅度，扣款金額成長率 25%，扣款筆數成長率 31%，扣款人數也有近兩成增長，在定期定額規模前五大投信裡，也是成長速度最快的公司。

再看投信定期定額扣款前十大人氣基金，統一投信占據半壁江山，有五檔基金上榜，檔數最多。而，包括：投資統台股的統一黑馬基金、統一奔騰基金與統一大滿貫基金，投資大中華股市的統一強漢基金，布局全球股票聚焦科技主題的統一全球新科技基金。

與其他同業只有台股基金上榜的單一情況不同，統一投信有三種不同區域類型屬性的基金進入人氣榜單，顯示公司團隊在國內外股票基金的長期操作實績，受到投資人肯定。投資人不需要在銀行或基金平台從各家基金公司挑選基金，只要直接向統一投信開戶申購，就有多種不同類型的好基金可以選擇，進行跨區域的組合搭配。

展望後市，統一投信表示，2022 年全球景氣持續擴張，在美國可能升息的情境下，股市會優於債市，基本面相對穩健的美國、中國及台灣可列為投資首選區域，而產業以獲利成長動能相對佳的科技類股較有表現空間。在面臨美國聯準備持續縮減購債為升息舖路之下，股市波動加大，建議仍以定期定額方式較穩健。