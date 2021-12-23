〈西安封城〉三星NAND Flash生產重鎮 牽動後續價格走勢

中國西安今 (23) 日起封城，市場憂心影響記憶體廠生產，記憶體大廠三星西安廠產能以 NAND Flash 為主，美光則有 DRAM 測試廠，及與封測廠力成 (6239-TW) 合資成立的 DRAM 封裝廠；不過，業界指出，記憶體為當地政府重點扶植產業，受封城影響小，但若廠內有員工染疫，影響就會擴大，將牽動後續記憶體價格走勢。

業者認為，先前武漢封城，未對當地記憶體產業造成影響，廠房仍持續生產，顯見中國政府為維繫重點產業，確保經濟產值不受影響，對半導體相關產業會提供較多資源，維持生產正常運作。

美光在中國西安設有 DRAM 測試廠，為集中封裝產能，與力成在當地合資成立封裝廠，完成整合 DRAM 封測服務一條龍。

美光在當地未設晶圓廠，主要由台灣出口 DRAM 至當地進行後段封測，而力成與美光合資成立的封裝廠，供應標準型 DRAM 的窗型柵式陣列構裝 (Window BGA，wBGA)，月產能超過 1 億顆。

三星在西安佈局以 NAND Flash 為主，一期月產能約 12 萬片，二期月產能則約 13 萬片，共占 NAND Flash 總產能 40%。三星也持續加碼在西安擴建，要在中國建立 96 層 V-NAND 生產基地，但進度受疫情影響而推遲。

業界指出，近期 NAND 現貨價小幅震盪，但跌幅已趨緩，價格修正期較以往明顯縮短，若三星西安廠受當地封城影響，將牽動 NAND Flash 價格走勢，有助價格翻揚向上。