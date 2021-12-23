〈元太展望〉新產能已被客戶包下 董座：訂單看到明年底

電子紙大廠元太 (8069-TW) 近年積極擴充上游材料產能，展望明年，董事長李政昊今 (23) 日表示，隨著新產線逐步到位，明年營運將再優於今年，現階段正在建置的新產能幾乎都已被客戶包下，也有向客戶收取部分訂金，訂單已看到明年底，展望樂觀，

李政昊表示，電子紙逐步邁入彩色世代，未來三色、四色電子紙需求將逐步成長，現階段擴充的材料產能也會以彩色為優先，其中，ESL(電子貨架標籤) 需求強勁，據統計，今年底 ESL 裝置量將達 4 億片水準。

展望未來，李政昊指出，並不擔心明年需求，但仍關注明年美國升息後對消費購買力道影響程度，元太未來也將持續擴大電子紙生態圈布局，並以做為面板產業中的安謀 (ARM) 為目標。

元太產品也多以空運為主，因此受海運塞港影響有限，至於缺料，總經理甘豐源表示，依目前供應鏈來看，料況正逐步改善，但要完全緩解，也要到明年下半年後。

產能擴充方面，元太今年拍板在既有兩條材料產能外，在新竹再設立新的四條材料產線，第一條將在年底前到位、明年貢獻營收，第二條、第三條產線預期明年第二季到位，最後一條則估明年底開出，屆時總材料產能將達六條，明年整體材料產能也將較今年大增 1.3-1.5 倍。

因應新產能擴充、新竹新廠辦大樓建置，元太財務長陳樂群今日也表示，明年資本支出將達約 30-40 億元，較今年 15-20 億元倍增，但金額仍將視工程進度、認列時間不同變化。