中華電信領航5G國家隊 開放網路生態系

中華電信 (2412-TW) 配合國發會「亞洲. 矽谷 - 5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」，除了在中華電信研究院建置 5G 開放網路端到端實網整合驗測環境，今年也和耀登 (3138-TW) 旗下 耀睿實驗室合作成立亞洲首個獲 O-RAN 聯盟認證（全球 5 個）的 OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，並將在明年和國產 5G 設備商合作，在桃園、臺南、高雄三地建置 5G 示範應用。

中華電信與耀睿合作的 OTIC 認證實驗室，讓國內 5G 網通設備業者不需遠赴國外，在位於桃園的 OTIC 實驗室就近驗測，驗測國產 5G 設備的一致性、互通性、效能，加上中華電信電信研究院的場域測試，獲得 O-RAN 聯盟與電信商的認證，協助國產 5G 設備業者走向國際。

桃園的 OTIC 實驗室自今年 4 月中開放申請以來，已有 14 家國產 5G 網通設備商提出申請，包括啟碁 (6285-TW)、和碩(4938-TW)、台達電(2308-TW)、廣達(2382-TW) 持股的 萊昂仕、宏達電 (2498-TW)、光寶(2301-TW)、華碩(2357-TW) 旗下亞旭、明泰 (3380-TW)、中磊(5388-TW)、仁寶(2324-TW)、泰金寶(9105-TW)、鴻海(2317-TW) 旗下 富鴻網、廣達 (2382-TW) 旗下雲達、智易 (3596-TW) 等，驗測國產 O-RAN 設備介接雲達、思科、Nokia、Nokia、Ericsson 等業者的 5G 核心網路。

為了加速國內 5G 開放網路設備發展，12 月初中華電信與耀睿實驗室在臺灣舉辦 O-RAN 聯盟第三次 Global PlugFest 2021 插拔大會，以測試不同品牌、種類的 5G 開放網路設備的互通性，共吸引 32 家國內外廠商參加，展現 5G 開放網路的生態系。

不只是提供國產 5G 開放網路設備的驗測環境，國內唯一參與 O-RAN 聯盟的中華電信，明年更將和國產設備商聯手，與縣市政府合作，明年 6 月底之前在桃園、臺南、高雄三地建立 5 個示範應用。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，目前國內 5G 專網應用仍以國際廠牌設備為主，為推廣國產 5G 開放網路設備，明年將和 3 縣市政府合作實證場域，使用國產的 RU、CU、DU 三種網元設備，不同於過去多在實驗環境測試，將在 3 縣市的實證場域環境進行測試。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信為國內首家加入國際 O-RAN 組織電信業者，今年執行「亞洲．矽谷 - 5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」，成功為國內網通業者提供安全可靠 5G 開放網路測試環境，協助國內廠商逐步落實國產 5G 網路關鍵技術自主能力，明年亦將於三處縣市場域進行開放網路應用服務實證，具體協助落實政府亞洲．矽谷計畫政策目標。

國發會龔明鑫主委表示，5G 開放網路發展為「亞洲．矽谷 - 5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」重要項目。期望透過中華電信建置 5G 開放網路驗測環境，驗證國產 5G 設備之安全性及可靠度，輔導台灣網通產業自主研發設備驗證測試，協助國產網通設備拿到關鍵認證門票，助攻接軌國際供應鏈。

其中在桃園市，明年將在桃園機場捷運 A18 站建置 3D 沈浸式體驗與全息投影，而在臺南市則會選定赤嵌樓建置 WebAR 應用，以 5G 開放網路傳輸，民眾只要使用手機或平板電腦掃描古蹟模型，就能獲得該古蹟的影音導覽內容。高雄市則以 5G 開放網路設備，結合路口感測、監控系統與 AI 辨識，為經常遭到入侵的輕軌建置防撞機制，另外也會以 5G 開放網路建置電競的示範應用，以 5G 的高速、低延遲支援電競比賽。

為鼓勵國產 5G 設備的發展，NCC 今年擬定 5G 基地臺 2 年共 155 億元的補助條件，除了要求電信業者依所承諾建置的基地臺數量為基礎，對建置超過承諾的基地臺數量給予補助之外，還要求電信業者使用一定程度的國產 5G 設備，設定 2023 年達成 4 成採用國產基地臺的目標。

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