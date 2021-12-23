大摩：iPhone銷量強勁 蘋果Q1財報有驚喜

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 在一份最新的研究報告中表示，蘋果在 12 月為止一季 (2022 會計年度第 1 季) 的 iPhone 銷量比華爾街預期的更強勁，將替財報帶來驚喜。

Huberty 表示，蘋果 iPhone 的交貨期在 12 月底回歸較正常的水準，這是 iPhone 產量高於預期的「進一步證據」，且多項數據顯示，上個月的零組件供應正在改善。

Huberty 並表示，iPhone 13 Pro 與 Pro Max 手機截至周二（22 日）的交貨時間，從一個月前的 20 天縮短至 2 天。

Huberty 說，儘管一些投資者可能會把這種交貨期縮短視為需求放緩的訊號，但主要市場仍相當強勁，中國 iPhone 本季截至 11 月的出貨量比去年同期成長 46%。雖然目前尚未有足夠的資料證實 iPhone 在第一季的強勁需求，但認為 iPhone 的產量成長令人驚訝。

Huberty 預估，iPhone 第一季的營收將達到 729 億美元，遠高於華爾街分析師普遍預估的 670 億美元。

華爾街分析師預估蘋果在包含耶誕節的第一季銷售額將達到 1,186 億美元，每股獲利為 1.89 美元，而 Huberty 的預估分別為 1,222 億與 1.97 美元。

Huberty 說，iPhone 第一季的接單量能持穩在 8,200 萬支，先前缺貨的電源管理晶片和相機模組供應都在改善，此外，iPhone 12 月的接單量可能與 11 月持平或略有下降，表現優於歷來銷量逐月顯著下降的模式。

蘋果 (AAPL-US) 周三（22 日）股價收高 1.53%，每股報 175.64 美元。該公司今年來上漲約 33%。