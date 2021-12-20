全額交割LED廠新世紀 狀告蘋果專利侵權求償2.1億元

LED 磊晶廠新世紀光電 (3383-TW) 今 (20) 日公告，向蘋果台灣分公司針對 iPad Pro 各系列產品，提起專利侵權訴訟，請求蘋果 (AAPL-US) 停止侵害，並求償新台幣 2.1 億元。

新世紀指出，蘋果銷售生產的 iPad Pro 各系列產品，侵犯公司 LED 覆晶封裝、晶片級封裝、Mini LED 封裝，Mini LED 背光模塊等 9 篇所屬專利，因此針對蘋果侵害公司專利權所產生之損害，已在台灣智慧財產與商業法院智慧財產法庭，對蘋果提起專利侵權訴訟。

新世紀表示，已委任律師進行相關作業，並將採取必要措施，以保障股東權益。

新世紀並強調，公司為訴訟原告，財務及業務方面，均不致因本案而有重大影響，待民事判決確定後，將依法執行以維護股東權益。

新世紀成立於 2002 年，過去以綠光 LED 著稱，一度是僅次於晶電的第二大晶片廠，2007 年 12 月掛牌上市時，董事長鍾寬仁更曾自詡為「LED 界的聯發科」，要力拚獲利與股價追上「LED 界的台積電–晶電」。

不過，LED 產業受紅色供應鏈大舉進軍夾擊，加上受美中貿易戰等因素影響，新世紀營運已連續 5 年虧損，今年第二季財報每股淨值已低於 3 元，8 月 19 日起遭列為全額交割股。