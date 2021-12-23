美股重點新聞摘要2021年12月23日

今日操盤前瞻

美國 11 月 PCE 物價指數

美國上週初領失業金人數

全球航空業運力將在 2022 年反彈 47% 機票料大幅漲價

英國航空分析機構 Cirium 周三 (22 日) 預測，全球航空業 2022 年的運力將回升 47%，反彈到了下半年會加速，機票將大幅漲價，但大西洋兩岸航班可能要到 2023 年才能恢復疫情前的水準。閱讀全文...

大摩：iPhone 銷量強勁 蘋果 Q1 財報有驚喜

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 在一份最新的研究報告中表示，蘋果在 12 月為止一季 (2022 會計年度第 1 季) 的 iPhone 銷量比華爾街預期的更強勁，將替財報帶來驚喜。閱讀全文...

彭博調查：通膨、疫情、地緣政治將為 2022 年市場帶來風險

據彭博周三（22 日）報導，Markets Live Global Survey 的約 700 位受訪者認為，2022 年市場面臨的最大的風險是通膨、其次是新冠疫情，接著是地緣政治的緊張局勢。閱讀全文...

Omicron 病毒快速蔓延 專家：這場野火有望加速疫情終結

Omicron 變種病毒的爆發讓科學家措手不及，並快速在全球蔓延，不過專家認為，Omicron 的出現可能正在加速讓這場疫情轉變為流行性疾病。閱讀全文...

中國本土疫情升溫 西安市封城 啟動全員核酸檢測

由於疫情升溫，中國陝西省西安市實施封城，這些措施將於 2021 年 12 月 23 日零時實行。另外，西安將於 12 月 23 日啟動新一輪全員核酸檢測。閱讀全文...

