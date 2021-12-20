傳蘋果iPhone SE 3最快有望在2022年初發布

有報導指出，根據供應鏈消息，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 即將試產 iPhone SE 3，預計最快將在 2022 年年初發布。

目前為止，蘋果已經在市場上推出了兩款 iPhone SE 機型。有消息指出，蘋果的 iPhone SE 3 很快就會進入試產階段。報導指出，多家供應商正在為即將推出的 iPhone SE 機型的零組件發貨做準備。

據悉，即將推出的新一代 iPhone SE 將配備 4.7 吋 Retina HD LCD 螢幕，同時也將配備有指紋辨識 (Touch ID) 功能的 Home 鍵。此外，預期仍將配備 12 兆像素的單顆後置鏡頭，但會通過更換傳感器來提升拍照攝影功能。

iPhone SE 3 預計將搭載與 iPhone 13 同一代的蘋果 A15 處理器，但性能較弱。該款機型的 RAM 記憶體容量將從目前的 3GB 增至 4GB。同時，也將具有擁有連接 5G 網路的功能。

小摩分析師 Samik Chatterjee 先前在研究報告中表示，新一代 iPhone SE 將有助於蘋果瞄準目前滲透率相對較低的中低階 5G 智慧手機市場，根據他的計算，iPhone SE 3 平均售價範圍估落在 269 美元至 399 美元間，可望吸引至少 3 億有升級需求的 iPhone 用戶，以及 14 億希望轉換至 iOS 設備的非蘋果用戶。

Chatterjee 預計，蘋果將在明年賣出 3000 萬部 iPhone SE 5G，為全年營收貢獻約 100 億美元，並帶動 iPhone 整體銷量提升。他將 2022 年 iPhone 出貨量預測上調至 2.5 億部，年增 1000 萬部。