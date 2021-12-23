AWS受停電影響再傳系統當機 Coinbase、Slack等公司遭殃

亞馬遜旗下雲端運算部門 AWS（Amazon Web Services）周三（22 日）傳出停電造成系統故障，服務中斷數小時， Coinbase、Hulu、Slack 等多個公司網站與應用程式受影響，這是 AWS 本月第三度傳出系統事故。

AWS 表示，停電當下已對受影響的美東 US-EAST-1 服務區域的伺服器展開調查，目前已恢復所有數據中心內的網路設備供電，但並未公布有多少用戶受此次事故影響。

據 Downdetector 網站數據，Coinbase、Hulu 和 Slack 在 AWS 系統停擺後，網站與應用程式分別出現問題。

Coinbase 發言人表示，AWS 的當機導致其透過應用程式與網站進行的加密貨幣交易延遲，問題持續約 20 分鐘， Slack 則表示資料上傳與訊息編輯等服務方面出現問題，不過目前已有所改善，而 Hulu 對此並未回應。

AWS 在 12 月初時就傳出長達一小時的當機，導致許多企業的線上服務受影響，上周再度傳出系統當機事故，但時間較前次短得多，而周三的當機為 AWS 本月第三起系統事故。

AWS 是美國最大的雲端運算供應商，提供客戶租用雲端運算、儲存與網路功能，許多大型企業包括括 Disney(DIS-US)、Netflix(NFLX-US)、Slack、Hulu、Roku(ROKU-US)、Robinhood(HOOD-US)、Coinbase(COIN-US) 等，以及自家的智慧傢俱部門 Ring 都是其客戶，隨著疫情改變工作型態轉為居家上班，企業與消費者越來越依賴雲端運算服務。

此外，亞馬遜旗下 Ring 同日表示，由於對新冠變種病毒 Omicron 的擔憂，將不出席明年在拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CES）。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 0.58%，每股暫報 3,428.08 美元。