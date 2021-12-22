奇景光電推新一代車用TCON 明年CES亮相

奇景光電 (HIMX-US) 今 (22) 日宣布，為滿足全球主要面板廠、一線供應商及主要汽車品牌的車用顯示系統設計，推出分區調光 (Local dimming) 時序控制 IC(TCON) ，預計終端產品將在明年 CES(美國消費性電子展) 中亮相。

奇景指出，新一代 TCON 系列，具備先進分區調光功能，可支援車用超高解析度和高對比度面板，HX8880-D 已在領先汽車品牌量產上市，今日宣布推出的 HX8880-E 系列，則預計 2022 年中開始量產。

執行長吳炳昌表示，奇景看到愈來愈多車用面板廠、眾多一線供應商和領先的汽車廠，對奇景 HX8880-D/E TCON 進行驗證和部署，分區調光 TCON 解決方案，已在各客戶汽車中採用。

吳炳昌也補充，奇景將透過車用 TCON 和面板驅動 IC，持續保持汽車市場的領先地位，預估目前車用面板驅動 IC 市占率 40%、全球第一，未來車用 TCON 也將成為汽車業務長期成長動能之一。

奇景 HX8880-E 配備點對點 (P2P) 高速傳輸技術介面，提供液晶加速功能 (over-drive)，改善過慢的低溫液晶反應和色差校正 (demura) 影像處理功能，解決曲面色差問題。

透過分區調光，搭配奇景自家車用 TDDI，可支援高達 7K1K 的超高解析度、以及超過 30 英寸的大尺寸顯示器，適用於汽車智慧座艙設計。

奇景為滿足客戶需求，與業界 LED 驅動 IC 供應商合作，如德儀 (TI)、羅姆 (ROHM)、瑞薩電子 (Renesas)、ADI 及聚積 (3527-TW) 等。