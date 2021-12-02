Meta選擇亞馬遜AWS為關鍵長期雲端提供商

週三 (1 日) 元宇宙公司 Meta (原臉書) 選擇亞馬遜旗下 AWS (Amazon Web Services) 為其關鍵的長期戰略雲端提供商，兩家公司將合作幫助企業在 AWS 上使用 PyTorch 並擴展深度學習模型。

週三 Meta 和 AWS 宣布擴大合作夥伴關係，AWS 業務發展與行業副總裁 Kathrin Renz 稱： 「Meta 和 AWS 在過去五年中一直在擴大合作，透過今日這一項協議，AWS 將繼續幫助 Meta 支持研發、推動創新，並與第三方和開放原始碼社群大規模合作。」

PyTorch 是一個開放原始碼的 Python 機器學習庫，基於 Torch（英語：Torch (machine_learning)），底層由 C++ 實現，應用於人工智慧領域，如自然語言處理。

Meta 生產工程副總裁 Jason Kalich 表示：「很高興能夠擴展與 AWS 的戰略合作關係，以幫助本公司更快地創新並擴大研發工作的規模和範圍。AWS 的全球影響力和可靠性將幫助我們，繼續為全球數十億使用 Meta 產品和服務的人，以及在 AWS 上運行 PyTorch 的客戶提供創新體驗。」

兩家公司終極目標是加速開發人員構建、訓練、部署和操作人工智慧和機器學習模型的方式。

Meta 將使用 AWS 作為其混合雲戰略的雲部分；兩家公司將合作幫助企業在 AWS 上使用 PyTorch 並擴展深度學習模型；Meta 將在 AWS 中運行第三方協同合作；Meta 將使用 AWS 運算服務為其 Meta AI 部門進行 AI 研究和開發；致力於提高在 AWS 上運行 PyTorch 的性能。

週三午盤截稿前，Meta (FB-US) 上漲 0.56%，暫報每股 326.30 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.83%，暫報每股 3,536.05 美元。