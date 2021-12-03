亞馬遜AWS奪多項雲端大單 台伺服器廠明年營運添動能

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務公司 AWS 在 2021 年 AWS re:Invent 大會中宣布多項業務拓展，將成為 Meta (FB-US)、那斯達克 (NDAQ-US)、愛迪達等長期雲端合作夥伴，隨著 AWS 客群、應用擴大，市場看好，台廠協力廠鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 等可望受惠。

AWS 表示，Meta 將使用 AWS 服務、全球基礎架構擴展研發規模，進一步強化第三方合作、營運效率，雙方也將共同協助企業在 AWS 平台上使用 PyTorch，發展深度學習模型，此外，運動品牌大廠愛迪達也將規劃將 SAP 環境遷移至 AWS 平台上。

AWS 也進一步宣布與美國電子股票交易所那斯達克達成多年合作夥伴關係，並將從明年起，協助那斯達克分階段將期貨暨選擇權 (期權) 等北美多個交易市場遷移至 AWS 平台上，AWS 表示，那斯達克主要資料中心也將成為首個使用 AWS 本地擴展區域的資本市場。

隨著 AWS 擴大雲端服務客戶布局，可望帶動雲端伺服器需求成長，市場看好，台廠主要供應商鴻海、英業達可望最為受惠，廣達、緯穎也占有一定份額，也將搶食相關商機。

對明年伺服器展望，英業達就指出，明年在新平台應用中持續增加份額，估下半年正式出貨後，全年雙位數成長可期。

另一方面，研調機構 DIGITIMES Research 今日也指出，明年整體雲端資料中心需求續強，其中又以亞馬遜、谷歌對伺服器動能最為強勁，估兩者合計拉貨量將年增逾 3 成，整體伺服器出貨量也可望在新 CPU 平台助攻下，較今年約 1700 萬台水準，再增 6.8%，上看 1800 萬台。