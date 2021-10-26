傳英國情報機構與亞馬遜AWS簽約 以AI分析間諜活動

據報導，英國的情報機構已經與亞馬遜網路服務公司 (AWS) 簽訂了合約，託管機密資料，並促進數據分析和人工智慧 (AI) 在間諜活動中的使用。

報導中也指出，英國的情報機構政府通訊總部 (GCHQ) 支持採購具有高安全性的雲端系統，並計畫將與姊妹單位軍情五處 (MI5) 和軍情六處 (MI6) 以及國防部等其他政府部門在聯合行動中使用。

知情人士表示，該協議是於今年與 AWS 所簽署的，所有相關的數據都將儲存在英國。上述相關機構皆拒絕對此發表評論。

在今年 2 月，GCHQ 竊聽單位的網路情報人員表示，他們已完全採用人工智慧來處理大量全球數據，並以此來打擊假消息，甚至設下圈套揪出虐童罪犯。

多年以來，GCHQ 就持續在使用人工智慧技術，例如翻譯技術，但如今更是加大了使用程度，部分原因是敵對國家也正在使用人工智慧，另有部分原因是數據的爆炸性成長，使得人工智慧更有效用。

GCHQ 主任 Jeremy Fleming 表示，隨著情報活動進入數位時代，利用人工智慧將是該機構確保國家安全的轉型核心計劃。

不過，英國非營利機構 Privacy International 執行董事 Gus Hosein 認為，這是另一個令人憂心的公私合作關係，況且還是秘密達成的。他表示：「如果這項合約確定達成，亞馬遜將會被視為全球情報機構的首選雲端服務供應商。亞馬遜也必須為自家業務負起相應的責任。」