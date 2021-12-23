〈美股盤後〉特斯拉市值重返兆美元 那指漲逾1%

美國週三 (22 日) 發布一系列樂觀的經濟數據，加上南非最新研究顯示，Omicron 引發的住院風險較 Delta 低，眾多利多消息提振華爾街信心，美元回落，十年期美債殖利率下滑，美股四大指數齊揚，道瓊收紅逾 260 點，那指漲逾 1%，特斯拉重返兆美元俱樂部。

數據方面，隨著消費者對就業和經濟前景的預期上升，美國 12 月消費者信心指數升至 115.8，超乎市場預期。美商務部小幅上修第三季 GDP 成長率終值為 2.3%。

政經消息方面，隨著聖誕佳節即將到來，美國總統拜登表示，物流公司正在運送禮物，商店貨架上有商品，預想的供應鏈危機並沒有發生。聯邦快遞 (FedEx) 董事長兼執行長 Fred Smith 也樂觀預期，人們將度過一個美好的旺季，大部分的產品將送到消費者手上，儘管供應鏈問題並未全部解決。

疫情消息方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.76 億例，死亡數突破 537 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 88.2 億劑疫苗。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 261.19 點，或 0.74%，收 35,753.89 點。

那斯達克指數上漲 180.81 點，或 1.18%，收 15,521.89 點。

標普 500 指數上漲 47.33 點，或 1.02%，收 4,696.56 點。

費城半導體指數上漲 34.6 點，或 0.90%，收 3,891.9 點。

標普 11 大板塊集體收高，非必需消費品、資訊科技和醫療保健領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.53%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.36%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.81%。

道瓊成分股以開拓重工領漲。開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.94%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.42%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.32%；Visa (V-US) 上漲 1.2%；Nike (NKE-US) 下跌 0.71%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 跌 0.26%；美光 (MU-US) 跌 0.37%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.12%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.59%；高通 (QCOM-US) 漲 1.00%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.39%。

台股 ADR 全部收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.47%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.67%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 7.49% 至每股 1,008.87 美元，市值達 1.01 兆美元。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示已賣出「足夠的股票」，兌現他出售特斯拉 10% 持股的承諾。此外，特斯拉與德國相關部門已提交特斯拉柏林建廠審批所需的文件。

阿里巴巴旗下阿里雲因未能及時通報嚴重安全漏洞，中國工信部週三宣布暫停與阿里雲的合作關係，暫停期為 6 個月，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 4.20% 至每股 117.81 美元，接近 52 週低點 (108.70)。

輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.04% 至每股 59.55 美元。輝瑞新冠口服藥 Paxlovid 週三獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急使用授權，可在家治療高危險成人病患，以及 12 歲以上兒童。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.53% 至每股 175.64 美元。信評機構穆迪 (Moody's) 將蘋果長期信用評等調升到 AAA，這是繼微軟、嬌生後，又一家美企加入頂級信評俱樂部。

中國電信美國子公司表示，在美國監管機關以國安為由撤銷其在美國運營電信的授權後，該公司計劃在 2022 年持續在美國提供一些服務。

經濟數據

美國 Q3 實質 GDP 季增年率終值報 2.3%，預期 2.1%，前值 2.1%

美國 Q3 消費者支出季增年率終值報 2%，預期 1.7%，前值 1.7%

美國 Q3 核心 PCE 物價指數季增年率終值報 4.6%，前值 4.5%

美國 12 月經濟聯合會消費者信心指數報 115.8，預期 110.8，前值 111.9

美國 11 月成屋銷售年化總數報 646 萬戶，預期 652 萬戶，前值 634 萬戶

華爾街分析

投行 Jefferies 表示，強勁收入預期下，美國消費者持續保持彈性，擺脫對通膨的擔憂。

Swissquote Group 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 研判：「許多投資者認為，Omicron 只會對經濟產生暫時性的影響，不會成為股市整體趨勢的問題。」

高盛策略師 Chris Hussey 提到：「自感恩節以來市場似乎首度平靜下來，因為聖誕節前交易活動消退。新冠確診激增、聯準會 (Fed) 更鷹派以及難以捉摸的財政紓困措施等三大阻力，都被風險資產價格所吸收。」

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 表示：「由於 Omicron 疫情促使經濟和企業獲利分立，近期消息負面居多，但投資人越來越看好未來幾週之後的前景。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主