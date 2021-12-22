富智康旗下BFIH計劃於印度兩大證交所掛牌

周三 (22 日) 富智康集團 (02038-HK) 公告，公司建議將其印度子公司 BFIH 分割，並於印度兩大主要證券交易所 (孟買證交所及印度證交所) 獨立上市。

若以 EMS 市場收入比重計算，BFIH 為印度最大電子製造服務供應商。BFIH 目前為富智康間接持有 100% 股份之企業。在建議分割完成後，富智康對 BFIH 的間接持股比例預計將減至不少於 75%，因此 BFIH 業績仍將併入富智康財報內合併申報。

BFIH 於印度南部三個園區營運。BFIH 集團為行動電話以及機械、電動車、電視、耳戴式裝置、電訊和網路產品，及資訊科技硬體的 OEM 提供 EMS 服務。

除了其主要包含製造服務的 EMS 服務外，BFIH 正擴展成為 OEM 提供全面、縱向整合「一站式解決方案」的能力，包括一系列原設計製造 (ODM) 服務，如產品設計及開發、零元件製造及採購、物流及售後服務。

BFIH 所提供服務目的在使客戶得以降低製造成本、改善供應鏈管理、減少老舊存貨及產品交付時間，並加速其新品上市時間、量產時間及資金時間需求。

之前富智康預估今年全年可望獲利，較去年虧損 1.73 億美元轉虧為盈，主要在於疫情衝擊減少，產量有所提高，加上進行成本控制減少支出，在各項因素改善下，毛利率和營利率均有所改善。