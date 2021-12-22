太陽能案場併聯貢獻 中興電明年獲利續揚

中興電 (1513-TW) 今 (22) 日召開法說，董事長江義福表示，今年是豐收的一年，由於基期墊高，明年營收將持平今年，但在台南七股案併聯發電貢獻下，獲利將較今年成長。

營收比重來看，中興電綠能事業 (太陽光電、氫能儲能為電網、供電設備) 占比 65%，服務 (嘟嘟房、維運管理) 占比 17.5%，其他 (都更、系統整合、精密加工) 占 17.5%。

電力事業群方面，江義福表示，手上已成交未實銷業績規模 208 億元，預估明年 GIS 相關設備業績可維持 70 億元。目前中興電 GIS 設備在台灣市占率達 85%，後續業績還有成長空間，將持續強化電力工程統包專案 (EPC) 佈局。

太陽光電事業方面，江義福指出，台南七股案場已於 6 月順利併網，明年將完整貢獻，估每年挹注 EPS 約 1 元；花蓮案場預期明年下半年完工，未來每年 EPS 貢獻約 1.8-2 元；洄瀾東電計畫明年 1 月提出興辦計畫。

至於氫能佈局，江義福表示，已開發貨櫃型分散式加氫站及低功率氫能兩輪、三輪車等新品，貨櫃式加氫站已接獲明年上半年 12 組訂單，低功率氫能燃料電池兩輪、三輪車預計明年第四季推出；看好在產品陸續推出下，今年氫能業務營收將成長至 2 億元，明年上看 6-7 億元。

服務事業群囊括嘟嘟房與維運管理，預計明年上半年啟動分拆計畫；此外，都更計畫方面，敦南御所仍有 10 億元可入帳，三重都更案預計明年上半年啟動興建，總銷為 20 億元，中興電可望認列獲利 7-8 億元。