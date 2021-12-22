〈美股早盤〉美股開盤平淡 馬斯克稱實現售股承諾 特斯拉漲逾4%

因聖誕假期前交易清淡，美股周三 (22 日) 開盤平淡。截稿前，道瓊工業指數小漲 30 點或 0.08%，那斯達克綜合指數漲 0.25%，標普 500 指數漲約 0.1%，費城半導體指數跌近 0.5％。在馬斯克表示已實現售股 10％承諾後，特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 4%。

在投資人衡量 Omicron 疫情和社會支出法案前景之際，美股近期走勢震盪，部分市場波動則反映聖誕假期前的交易量清淡。

美國總統拜登周二發表全國性談話，呼籲所有美國人接種疫苗，並宣布明年 1 月起將免費提供 5 億劑新冠檢測試劑。此外，彭博引述知情官員透露，美國政府預計將在 1 月底前取得 400 萬個新冠病毒療程藥物。

大型科技股普遍開低走高。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 漲 4.4%，Alphabet(GOOGL-US)漲 0.76％，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.3％，蘋果 (AAPL-US) 漲 0.2%，Meta(FB-US)則跌 0.3％。

經濟數據消息面，美國公布 Q3 GDP 終值報 2.3%，雖低於 Q2 的 6.7%，但高於前次修訂值與預期的 2.1%，主要反映消費支出上修。

截至台北時間周三 (22 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 29.99 點或 0.08%，暫報 35522.69 點

那斯達克綜合指數上漲 37.64 點或 0.25%，暫報 15383.05 點

標普 500 指數上漲 5.89 點或 0.13%，暫報 4655.12 點

費半下跌 18.23 點或 - 0.47%，暫報 3838.63 點

台積電 ADR 上漲 0.77% 至每股 118.46 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.457％

紐約輕原油上漲 0.10％ 至每桶 71.19 美元

布蘭特原油上漲 0.00% 至每桶 73.98 美元

黃金上漲 0.34% 至每盎司 1794.70 美元

美元指數下跌至 96.24

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CarMax(KMX-US) 早盤上漲 1.62％，至 139.21 美元。

二手車零售商 CarMax 表示，晶片荒促使消費者需求自新車轉向二手車，帶動最新季度銷售和獲利成長，並擊敗市場預期。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.43％，至 980.12 美元。

馬斯克表示已出售足夠的股票，滿足他先前承諾出售 10% 特斯拉持股的承諾。美國證券交易委員會文件顯示，馬斯克周二執行 200 萬股的股票選擇權，並出售近 58.4 萬股的特斯拉股票，使過去 1 個月的售股總數來到 1350 萬股。

黑莓 (BB-US) 早盤下跌 2.16％，至 9.05 美元。

受惠於網路安全和物聯網產品需求，黑莓 (BlackBerry) 公布最新財報營收報 1.84 億美元，雖較去年同期下滑，仍勝市場預期，並較去年同期轉虧為盈。

今日關鍵經濟數據：

美國 Q3 實質 GDP 季增年率終值報 2.3%，預期 2.1%，前值 2.1%

美國 Q3 消費者支出季增年率終值報 2%，預期 1.7%，前值 1.7%

美國 Q3 核心 PCE 物價指數季增年率終值報 4.6%，前值 4.5%

(圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布美國 12 月經濟聯合會消費者信心指數，預期 110.8，前值 109.5

台北時間 23:00 公布美國 11 月成屋銷售年化總數，預期 652 萬戶，前值 634 萬戶

台北時間 23:00 公布美國 11 月成屋銷售年化月增率，預期 2.8%，前值 0.8%

台北時間 23:30 公布上周 EIA 原油庫存變動，前值 - 458.4 萬桶

華爾街分析：

Swissquote Group 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，即使採取新限制措施，許多投資人認為，Omicron 只會為經濟活動帶來短暫影響，且應該不會對股市的正向趨勢產生什麼大問題。

富國銀行 (Wells Fargo) 股票策略師 Anna Han 認為，歷經幾個震盪的交易日後，股市自然會出現反彈，市場也在試圖定價並消化我們獲得的最新資訊。

Han 稱，我們看到重建美好未來法案遭到延遲，以及更多與 Omicron 有關的資訊，這些訊息再加上年底前的低流動性，是我們對市場的震盪走勢不感驚訝的原因。