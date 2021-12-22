美國公司第3季庫藏規模創新紀錄 資本支出仍少於疫情前

標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 周二 (21 日) 發布的初步數據顯示，標普 500 指數成份股公司第 3 季買回自家股票的規模創新紀錄。與此同時，創造成長所需的關鍵投資支出相對低迷。

標普全球指出，今年第 3 季公司實施庫藏的規模，達到 2346 億美元的歷史新高，這比 2018 年第 4 季的前高 2234 億美元高出 5%，比前一季成長 18%，與去年同期相比，更成長了 130%。

相較之下，資本支出成長 21% 至 1890 億美元，仍較疫情前的 2019 年第四季低 3%。

疫情帶來不確定性

標普道瓊資深指數分析師 Howard Silverblatt 表示，現在融資的成本不高，因此本來預計企業會融資用於資本支出，但這一部分未達預期。部分原因可能與疫情有關，因為消費者需求的轉變，為企業帶來了很多不確定性，造成他們難以提前規畫。

另外，Silverblatt 指出，雖然買回股票的規模創新紀錄，但若進一步衡量其獲利及市值後，他們的支出似乎仍然謹慎。而買回的量也減少，這是由於股價上漲所造成的結果。

根據標準普爾全球的數據，309 家公司在 2021 年第 3 季買回至少 500 萬美元自家股票，而另外 371 家公司已經通過實施庫藏計畫。

蘋果回購金額最大

主要的回購發生在資訊科技類，占所有庫藏的 32.5%。其中，光是蘋果 (AAPL-US) 就庫藏超過 200 億美元的股票，單季總額為史上第 8。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 買回 151 億美元的股票，幾乎是前一季的兩倍。

金融服務公司在本季的股票回購總額中排名第二，總支出為 691 億美元。相比之下，這一類股上季的股票回購支出略高於 400 億美元。

消費必需品部門則減少了庫藏實施。標普全球表示，第 3 季這一部門回購支出下降 8.9%，至 162 億美元。