柏瑞投信：明年全球經濟進入轉型期 改由財政工具接棒

變種病毒擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會 (Fed) 加速縮減購債，使得全球主要股市震盪加大，柏瑞投信表示，隨著 QE 退場，2022 年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022 年投資要掌握「S 曲線」，意即總經政策換檔再上 (Shift)、資金聚焦永續大潮 (Sustainability) 和投資意涵主動精選 (Selection)。然而市場仍有不確定性增添波動，

但漢遠指出，迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。

因應此一趨勢，柏瑞投信預計 2022 年 1 月 10 日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金採用柏瑞趨勢動態多重資產策略。此一策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至 5 年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約 4 成。

若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自 2004 年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾 6 成，回測最大跌幅最多亦減少逾 7 成。柏瑞投信表示，透過柏瑞策略，在任一時點進場的正報酬機率高，若持有 3 年，正報酬機率達 97%

