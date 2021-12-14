德銀：標普明年仍將走高 但估值已來到歷史極端值

德意志銀行研究部門表示，標普 500 指數估值已經來到歷史極端值，接近跨越 85 年「價格上升趨勢通道」的上緣，但明年可能繼續走高。

德意志銀行策略師在 10 日的報告中指出，美股指數已接近 85 年來趨勢通道的頂部，圖表顯示，過去僅在 1930 年代末和 1990 年代末，才高於這一通道的上緣。

美股指數已接近 85 年來趨勢通道的頂部 (圖表取自 Market Watch)

標普 500 指數在 12 月 10 日收於 4712.02，創歷史新高，今年全年有望上漲 24% 以上。

德銀指出，幾乎所有指標的股票估值，都處於第 97-100 個百分位，即使按百分位計算，也完全不輸 1990 科技泡沫時代。

儘管估值已接近極端值，德銀策略師認為，指數明年將繼續攀升，在企業獲利成長，以及多家公司實施股票庫藏回購，將有助於指數走升，特別在 2022 年的上半年。他們對明年底之前的目標價為 5250 點。

德意志銀行研究部隸屬於投資銀行部門，若依據這家公司財富管理部門的年度展望報告，他們對標普 500 指數明年的目標價是 5000 點。

德銀預計，標普 500 指數企業在 2022 年的獲利有望成長 10%，EPS 合計達到 230 美元。以此計算，他們對 2022 年標普 500 指數本益比的預測是 22.8。