〈央行理監事會〉楊金龍看明年房價恐續漲 明示仍有打炒作空間

台灣央行今 (16) 日再次祭出第四波打炒房措施，央行總裁楊金龍不諱言，看起來明年房價還是會有上漲的可能，但同時，選擇信用管制措施「還有空間，不是到這邊就結束了」。

楊金龍指出，房價通常會有高低循環，現在看來，還是在上升階段，從銀行、市場動向觀察，房市氣氛還是蠻樂觀的，因此，明年房價還是會有上漲的可能，但上漲幅度可望趨緩。

對於前三次打炒房的實質效果，楊金龍回應，在「健全房地產市場方案」中，央行扮演的角色是，不讓授信資源過度集中到不動產，並強調，外界不應以房價來解讀選擇性信用管制無效，時間拉長來看仍有效。

楊金龍更直指，未來央行還是有祭出新一波選擇性信用管制的空間，期望讓房地產價格軟著陸，但同時也需要各部會通力合作。

另外，由於房市仍有不少買方是首購的年輕族群，且國人購屋貸款負擔率 (每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率) 平均超過 30%，楊金龍呼籲國人，要在財務上提早做準備以因應未來升息。

央行此次修正重點主要有 4 點，(1) 自然人購置高價住宅貸款及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款最高成數，一律由 5.5 成降為 4 成，以避免資金流於囤房。

(2) 購地貸款最高成數由 6 成降為 5 成，仍需保留 1 成動工款，但增加要求借款人「切結於一定期間內」動工興建，藉此強化督促借款人加速動工，並增加住宅供給，避免資金流供囤地。

(3) 餘屋貸款最高成數由 5 成降為 4 成，以加速建商出售餘額、增加住宅供給。

(4) 工業區閒置土地抵押貸款最高成數由 5 成降為 4 成，以配合購地貸款未動工興建的貸款成數上限下調。