群益權證小教室：進階選股 盤中權證籌碼分析做多

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2021/12/21 (二) 盤中資料為例，篩選「高手看籌碼」的「盤中權證籌碼分析做多」。

一般來說，股票的籌碼分析主要是研究大戶動向，這些具有雄厚資金的法人或個人，若大量買進某一檔股票，市場機制會讓該檔股票需求上升且價格上漲，若該檔股票在拉抬時，呈現「大戶買、散戶賣」，代表籌碼較乾淨，方向偏多。

那權證市場是否有所謂的權證大戶籌碼呢？權民最大網的「盤中權證籌碼分析做多」可幫您查看權證即時交易動向，該數據是加總認購權證買超及認售權證賣超金額，若數值為正，表示權證投資人當日對該標的偏多操作。

「盤中權證籌碼分析做多」篩選結果前十名標的，依序為 統振 (6170-TW)、創惟 (6104-TW)、大立光 (3008-TW)、鉅祥 (2476-TW)、裕民 (2606-TW)、新興 (2605-TW)、永光 (1711-TW)、聯德控股 - KY (4912-TW)、愛普 * (6531-TW)、玉晶光 (3406-TW)。其中，統振 (6170-TW) 於當日漲停，提醒投資人漲停標的權證須留意價格偏離風險。

若以 創惟 (6104-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 創惟群益 15 購 03 (726295)、創惟群益 16 購 01 (727784)、創惟群益 15 購 04 (727124)、創惟群益 18 購 01 (726408)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的創惟認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！