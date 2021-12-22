大摩：Omicron讓明年經濟感受寒意 關注防禦性類股

週二 (21 日) 摩根士丹利表示，Omicron 變異株擴散快速讓明年經濟感受寒意，恐持續放緩至 2022 年中，但只需關注防禦性股票即可應對。

市場正密切關注聯準會 (Fed) 緊縮政策和新冠肺炎變種病毒「Omicron」的影響，摩根士丹利美股首席策略師 Mike Wilson 與其團隊認為，過去幾個月 Fed 退場預期一直嚴重打擊成長股，可能自 2 月份以來就已消化了，投資者現在要面對的問題是，確定 Omicron 對經濟的增長放緩的影響。

Wilson 點出：「未來幾個月 PMI (採購經理人指數) 將下滑，這對週期性的相對表現是一個不利因素，非必需消費性類股相對於必需消費性類股的相對收益預期將縮減，消費者對購買環境的信心大幅下降，這對非必需消費品的相對表現構成壓力。」

簡而言之，Wilson 提到：「我們越來越擔心經濟放緩會比大多數人預期的更冷，但我們更關注的是供應上升的風險，因為消費正因需求反彈而減弱，價格上漲和需求破壞。」

Wilson 建議投資人買入防禦性股票，因為今年 11 月中旬市場採取避險舉措以來，防禦性股票表現最佳。

Wilson 研判，PMI 下滑將更嚴重地打擊週期股，在防禦性類股方面，醫療保健和房地產投資信託表現最佳並持續看好其明年表現。