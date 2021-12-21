〈美股早盤〉美股集體反彈 道瓊升逾300點、美光大漲9%

在歷經周一的猛烈跌勢後，美股稍作喘息，即使疫情擔憂尚未緩解，市場風險情緒仍顯著改善，主要指數周二 (21 日) 開盤集體反彈。截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或 0.86%，那斯達克綜合指數漲 0.6%，標普 500 指數漲 0.66%，費城半導體指數漲逾 1.5％。美光 (MU-US) 昨公布亮眼財報和展望，開盤漲逾 9%。

近來對 Omicron 疫情升溫恐破壞經濟復甦並加劇通膨壓力的擔憂，促使市場掀起一波波拋售，標普 500 指數更在昨日創下 3 周來最大跌幅。

美國疾病管制中心 (CDC) 最新數據顯示，截至上周六 (18 日) 的 1 周內，全美新增確診病例當中，已有高達 7 成的患者為感染 Omicron 變異株，遠高於前 1 周的 11%。

考慮到 Omicron 帶來的威脅加劇，拜登政府預計稍晚公布最新抗疫措施，包含下月起向全美家庭免費提供 5 億套新冠病毒檢測試劑、在全國設立 2 萬個檢測站，以及部署軍人協助醫院強化人員配置等，但預計不會祭出任何行動限制。

截稿前，美債下跌，10 年期美債殖利率反彈至 1.472％，國際油價也漲逾 2%。

除疫情消息外，美國參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，考量到曼欽 (Joe Manchin) 與民主黨團其他成員間的想法差距過大，將把「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的表決時程延後至明年。

個股消息面，Nike(NKE-US)早盤上漲 6.6％，受惠於北美強勁需求，Nike 最新營收、獲利均優預期；波音 (BA-US) 開盤漲近 3％，該公司宣布接獲 UPS 貨機訂單，後者向其訂購 19 架波音 767 貨機，預計 2023 年至 2025 年交付。

截至台北時間周二 (21 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 301.68 點或 0.86%，暫報 35233.84 點

那斯達克綜合指數上漲 92.78 點或 0.62%，暫報 15074.17 點

標普 500 指數上漲 30.35 點或 0.66%，暫報 4598.37 點

費半上漲 56.73 點或 1.52%，暫報 3789.60 點

台積電 ADR 上漲 0.49% 至每股 115.51 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.472％

紐約輕原油上漲 2.42％ 至每桶 70.27 美元

布蘭特原油上漲 2.22% 至每桶 73.11 美元

黃金上漲 0.11% 至每盎司 1796.60 美元

美元指數下跌至 96.43

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤上漲 9.21％，至 89.58 美元。

美光周一盤後公布會計年度 Q1 營收、Non-GAAP 獲利均優於預期，並給出樂觀的財測展望，看好在強勁晶片需求推動下，Q2 營收估達 73 億至 77 億美元，EPS 約 1.85 至 2.05 美元，勝過市場預期。

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 0.38％，至 9.22 美元。

Nikola 同意支付 1.25 億美元的民事罰款，與美國證券交易委員會 (SEC) 就創辦人 Trevor Milton 此前的詐欺指控達成和解。

Citrix Systems(CTXS-US) 早盤上漲 12.37％，至 94.00 美元。

彭博引述知情人士報導，Elliott Investment Management 和 Vista Equity Partners 考慮聯手競購軟體供應商 Citrix Systems，目前討論仍處初步階段。

今日關鍵經濟數據：

美國第 3 季經常帳報 - 2148 億美元，預期 - 2054 億美元，前值 - 1983 億美元

華爾街分析：

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 稱，人們通常預期年底會出現聖誕老人行情，但不確定性比多數人所想還要更多，波動性和不確定性將會是帶領我們邁向新的一年的關鍵詞。

Federated Hermes 股票投資組合經理 Louise Dudley 表示，市場風險情緒不斷在轉變，這似乎讓投資人感到有些受挫，不過，即使不確定性升溫，考慮到政府債券殖利率並不吸引人，投資人仍有動力買進股票。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 指出，在 Omicron 確診數激增、供應鏈壓力以及重建美好未來法案觸礁的情況下，波動性增加和成交量減少導致市場反應過度，但這可能也是聖誕節前的最後一個進場機會。