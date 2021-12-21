全新5G頻譜恐危及飛安 波音、空巴盼美國政府延後上路時程

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 執行長凱爾洪 (David Calhoun) 及空中巴士 (Airbus) 美國執行長 Jeffrey Knittel 在 20 日當天，要求拜登政府能延後全新 5G 無線服務的上路日期，理由在於新開放的無線電頻率有可能危及飛航安全。

前述兩人致函給美國運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg)，希望他能站在同一邊，延後 AT&T 和 Verizon 在明年 1 月 5 日利用 C-Band 頻譜所提供的 5G 服務。

航太業界和美國聯邦航空總署 (FAA) 都擔憂 5G 通訊若開放使用 C-Band 頻譜，恐會對飛機上頭的雷達高度計造成有害干擾。

此外，該信函也提到 5G 干擾有可能危及飛航安全，認為會對航空業界帶來莫大的不良影響。

FAA 在這個月稍早就曾針對相關問題發出「適航指令」來要求航空公司進行改善，內容提到飛機降落時所使用的雷達高度計有可能受到 5G 頻譜干擾，警告航班很可能被迫更改降落地點。FAA 也計畫在 1 月 5 日之前，要提供更進一步的資訊。

波音和空巴共同發出的信函還提到，在引用美國航空協會 (Airlines for America) 的數據並進行分析之後，如果 FAA 是在 2019 年發出這個 5G 相關的「適航指令」，有 34.5 萬個載客航班和 5400 個貨運航班，會在當年遭到延誤、變更目的地，以及停飛等情事。