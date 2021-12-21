鉅亨網推出自媒體服務「鉅亨號」 打造投資專屬社群平台與生態圈

國內財經網路媒體龍頭鉅亨網近日盛大推出「鉅亨號」，它是一個聚焦財經金融理財相關領域，整合社群、媒體及行情報價，支持自媒體創業的平台，明年並將導入虛擬貨幣、NFT 與區塊鏈等應用及支付機制，提前布局元宇宙，打造一個投資社群的生態圈。

鉅亨網創辦人兼董事長刁洪智表示：鉅亨網成立 21 年來，一直以提供專業的金融資訊與服務為己任，鉅亨會員一路伴隨過來，其中有許多非常專業的投資人，他們的知識與經驗如果能夠分享出來、傳承下去，將可佳惠許多人。

「鉅亨號」是一個專為自媒體創作者開發的平台，自媒體本身極具創意、潛力及影響力，每一位創作者，都有能力創造出全新的 IP 宇宙，讓社群變得更有彈性和包容性，可激盪出各類有用的投資情報。

在人人都是媒體的時代，「鉅亨號」的推出希望對自媒體能有更新的闡釋。刁洪智指出，鉅亨網本身是網路媒體起家，如今在同一個平台上推出自媒體服務，這將有別於臉書，今日頭條等單純發展自媒體，要如何使得 PGC 與 UGC、專業媒體與自媒體之間產生加乘效果，也是另一種全新的嘗試，也是台灣媒體業的首創。

另方面，接下來要如何讓長久以來習慣單向接收資訊的鉅亨網會員，也開始行動、互動，願意分享其投資組合、策略、心法、觀點等，讓投資人或粉絲們在投資路上能教學相長，建立一個嶄新的 UGC 文化，是「鉅亨號」的重要任務，如何讓過程更有趣，更為互動，對投資人更實用，並能成為自媒體作者的創業平台，將是一個探索的過程。

台灣常用的社群網站及 App 偏向論壇形式（如 ptt）或是 blog，而「鉅亨號」除了結合社群軟體的即時性、更從內容分類、到多樣化的編輯、分享，每一個環節都是以「讓創作者能更簡單地進行創作」為出發點，讓每位自媒體作者都如同一位新聞記者或編輯，生產專業的內容。

在「鉅亨號」的自媒體裡面，您可充份運用鉅亨網各項財經金融新聞，圖表報價等資訊，甚至分享每個人的投資組合進行競賽與互動，再加上鉅亨網在搜尋方面的優勢，可為創作者導引更多的流量，未來亦將結合演算法，快速過濾並取得最新、有用的投資資訊給投資人。

最新統計顯示，人們平均每日上網時間長達 7 小時 49 分鐘，其中高達 2 小時在社群媒體內，「鉅亨號」的起源，就是在各社群媒體中打造出「投資的專屬平台」，讓高度聚焦與絕對專業使投資理財過程更能輕鬆有效率，並推薦優質作者文章，減少您找尋資訊的時間。

目前「鉅亨號」裡已有多位大 V（專家號）進駐，高手雲集，有專攻全球財經趨勢的名家，也有美股大神 QA 解析，區塊鏈專家，總經分析教授，只愛蘋果的投資達人及另類台股導師等，俯拾皆是達人專家的觀點。

展望明年「鉅亨號」將整合社群與媒體、行情報價、投資組合等，並結合虛擬貨幣作為支付移轉的工具、整合區塊鏈應用，以及推出打賞與紅包的功能，透過優質的內容吸引用戶駐足，同時也為創作者的商業模式帶來更多商機。

「鉅亨號」網址 https://bit.ly/3qi9CIN

此外，鉅亨網於今年第三季同步推出了全新面貌的「總首頁」，並將陸續推出「鉅亨商城」、「行情 Pro」及「虛擬貨幣 Pro」等服務，提供投資人更多決策工具以及更完整的資訊。