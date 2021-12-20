全球央行陸續QE退場 債市或面臨供應過剩？

摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 預計，作為已開發國家當中最受信賴的政府公債購買群體，明年聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB)、日本央行和英國央行 (BOE) 在內等主要央行債券需求將減少約 2 兆美元，進而推升多國政府的借貸成本。

多年來，尤其是從去年 3 月疫情爆發後，各國央行有效支應政府支出、處理大規模可能衝擊市場的債務，並防止殖利率過度上升，然而，隨著央行陸續擬出抗疫刺激措施的退場時刻表，未來可能導致債券供應過剩。

小摩預計，隨著主要央行的寬鬆政策逐步退場，2022 年包含美國、英國、日本和歐洲等央行債券需求將減少 2 兆美元，高於今年的 1.7 兆美元，同時預估，美國、德國和英國的 10 年期公債殖利率將在明年底分別上漲 75、45 和 55 個基點。

將範圍拉至全球來看，小摩預計，全球央行債券需求將在 2022 年減少 3 兆美元，平均將公債殖利率推升 20 至 25 個基點。

皇家倫敦資產管理公司 (Royal London Asset Management) 利率和現金業務主管 Craig Inches 表示，並不是說債市明年將面臨世界末日，但目前通膨仍居高不下、央行的升息進度落後曲線，且淨債券供應量仍相當龐大。

全球主要央行上周接連公布最新貨幣政策，美國聯準會 (Fed) 將於明年 3 月結束每月 1200 億美元的購債計畫，英國央行 (BOE)8950 億英鎊的購債計畫定於本月結束，歐洲央行 (ECB) 則重申，1.85 兆歐元的緊急抗議購債計畫 (PEPP) 會在明年 3 月期滿。

然而，央行的手不會從債券市場徹底消失。為了彌補 PEPP 退場，歐洲央行宣布暫時將常規購債規模翻倍至 400 億美元，聯準會和英國央行也會繼續將到期債券收益重新投入市場。

整體來看，市場分析師認為，央行的行動將為債市帶來負面影響，且英國所受影響可能最大。

觀察英國政府總借款計畫，Inches 表示，這代表未來 4 年英國政府每年平均將發行 1200 億英鎊債券，為 2011 年來最高水平，預計到了明年底，英國 10 年期公債殖利率將自目前的約 0.75% 翻倍成長。

美國銀行 (BofA) 全球利率研究主管 Ralf Preusser 認為，歐元區殖利率可能上升 20 至 30 個基點。他表示，若市場對 ECB 明年完全結束資產購債計畫的定價是正確的，利率衝擊可能更大。

不過，ING Group 分析師認為美國公債供應量可能出現下滑。分析師表示，美國的縮減購債規模換算成年率將達 1 兆美元，縮減幅度小於削減發債規模的 1.5 兆美元，整體來看，這代表淨債券供應量將減少約 5000 億美元。

考慮到海外市場對美國公債的需求，分析師認為，美國 10 年期公債殖利率走勢應會受到壓制。路透調查預計，殖利率將在明年底達 2.08%，多數銀行預計將達 2.25%。