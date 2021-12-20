〈美股早盤〉Omicron再掀恐慌情緒 四大指數全數重挫、道瓊跌逾550點

Omicron 疫情加劇帶動市場擔憂情緒升溫，美股周一 (20 日) 開盤集體重挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 550 點或 1.6%，那斯達克綜合指數跌 1.4%，標普 500 指數跌 1.5%，費城半導體指數跌逾 1％。

市場正面對一系列不確定性，隨著假期即將到來，交易量減少也可能加劇市場波動。

年底假期將至之際，Omicron 變異株正在全球多處肆虐。世界衛生組織 (WHO) 日前表示，目前全球已約 90 個國家受到 Omicron 入侵，全美 50 個州當中，也有 43 州發現變異株蹤跡。

為防堵疫情，荷蘭周日 (19 日) 起實施封鎖措施，德國、奧地利等歐洲國家也收緊入境限制，世界經濟論壇也以疫情不確定性為由，宣布延後於瑞士達沃斯舉行的年度會議，對嚴厲封鎖措施打壓經濟前景的擔憂，再度影響市場情緒。

郵輪、航空等旅遊股跌幅最劇烈，挪威郵輪 (NCLH-US) 和嘉年華 (CCL-US) 分別跌 3.6% 和 3%，能源股也受油價跌勢拖累，截稿前，西方石油 (OXY-US) 和馬拉松石油 (MRO-US) 均跌逾 4.5%。

疫苗股則同步走高。莫德納 (MRNA-US) 宣布旗下加強針能對 Omicron 產生顯著保護力後，開盤漲％，輝瑞 (PFE-US) 也漲 2.4％，BioNTech(BNTX-US) 漲 4.7％。

隨著投資人湧入債市避險，10 年期美國公債殖利率進一步跌至 1.389％。

除對疫情的恐慌情緒外，美國民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 周日公開表示不會支持拜登的社會支出法案，為市場拋下震撼彈，作為關鍵的一票，曼欽的表態恐怕使支出法案就此卡關。

截至台北時間周一 (20 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 588.24 點或 - 1.66%，暫報 34777.20 點

那斯達克綜合指數下跌 210.11 點或 - 1.39%，暫報 14959.57 點

標普 500 指數下跌 67.49 點或 - 1.46%，暫報 4553.15 點

費半下跌 40.31 點或 - 1.07%，暫報 3723.04 點

台積電 ADR 上漲 0.10% 至每股 116.64 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.389％

紐約輕原油下跌 4.37％ 至每桶 67.76 美元

布蘭特原油下跌 3.41% 至每桶 71.01 美元

黃金下跌 0.40% 至每盎司 1797.70 美元

美元指數下跌至 96.375

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 7.47％，至 316.82 美元。

莫德納周一表示，施打其第 3 劑加強針後，對 Omicron 變異株的中和抗體水平將提升 37 倍，並稱該公司仍在持續推進 Omicron 專門疫苗的研發作業，預計 2022 年初進入臨床試驗階段。

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 7.98％，至 234.67 美元。

歐洲藥品管理局 (EMA) 周一批准 Novavax 新冠疫苗，成為繼輝瑞 BNT、阿斯特捷利康、莫德納和嬌生後，第 5 種獲得歐盟授權使用的疫苗。

AT&T(T-US) 早盤上漲 0.88％，至 23.99 美元。

巴克萊 (Barclays) 將 AT&T 股票評等自「中立」(Neutral) 調升至「增持」(Overweigh)，認為相較無線和有線電視產業，AT&T 未來的發展趨勢更加清晰，近期通過的基建法案也可能為其寬頻業務帶來利好。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

在民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 公開反對拜登的社會支出法案後，高盛 (Goldman Sachs) 下修美國明年經濟增長預期，將明年 Q1 GDP 增長預期自 3% 調降至 2%，Q2 自 3.5% 下調至 3%，Q3 自 3% 下修至 2.75%。

FlowBank 投資長 Esty Dwek 表示，Omicron 如同野火蔓延，這正在打壓市場情緒，歐洲正在實施新一輪封鎖，越來越多防疫限制措施出台，且確診病例正在激增，即使嚴重性沒那麼高，也可能導致住院率提升。