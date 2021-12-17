日本利率政策按兵不動 縮減疫情緊急融資計畫

日本央行 (Bank of Japan) 週五 (17 日) 公布最新金融政策決議內容，基準利率仍維持在 - 0.1%，10 年期公債 0% 殖利率曲線定錨目標也維持不變，不過縮減疫情相關的資金調度支援政策。

經過 12 月 16、17 日兩天的金融政策會議後，日本央行以 8:1 的票數決議維持基準利率於 - 0.1%， 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持在 0% 不變。

資產買進方面，在全部委員一致同意下，日本央行的 ETF 及 J-REIT 買進分別設下全年約 12 兆日圓、以及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，且會視需要買進。至於商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債，日本央行將於 2022 年 3 月底前，持續以合計約 20 兆日圓的餘額上限持續買進。

針對疫情相關的金融支援特別操作，在全部委員一致同意下，對中小企業等的融資援助將延長實施半年，直到 2022 年 9 月底。

對大企業和住宅貸款為主的民間債務擔保，則如期在 2022 年 3 月底結束。商業票據及公司債買進的增額措施，也同樣會在 2022 年 3 月底結束，4 月之後回歸先前水準，買進金額逐步減少到疫情前水準 ，即商業票據等約 2 兆日圓，公司債等約 3 兆日圓。