中國重申穩經濟 拉美股市受惠

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會宣布加快縮減購債計畫，改變通膨暫時說，11 月份數據好壞參半，升息預期促使科技股下跌，美股單週下跌 1.9%；

2. 歐洲央行措施仍較鴿派，即使結束疫情緊急購債計畫後，將擴大常規性資產購買計畫，最新數據除了消費者物價指數之外，如工業生產和綜合採購經理人指數等皆低於市場預期，歐股下跌 0.9%。

新興市場

1. 中國政府將明年政策重點轉向穩經濟，預料未來將有較多寬鬆的政策推出，美國擴大對中國企業制裁，引發中國股市下跌，單週下跌 4.6%；

2. 中國承諾 2022 年展開基礎設施投資，推升原物料價格上漲，拉美股市逆勢上漲 0.2%。

債券市場

1. 聯準會主席表示在完成縮減購債前，不會開始升息，全球政府債券上漲 0.1%；

2. 新興市場債券受到聯準會轉向鷹派影響不大，墨西哥、匈牙利、智利央行升息，新興市場債券下跌 0.2%。

原物料、匯率

1. 美國通膨數據持續走高，聯準會會議過後，美元指數走強 0.5%；

2. 國際能源署發表 12 月份報告，儘管新型變種病毒將為石油需求帶來變數，但石油產量有望從這個月起恢復供過於求的狀態，油價下跌 3.5%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/12/20（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/17）

資料來源: Bloomberg，2021/12/20（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/12/17）

三大市場關鍵事件及分析

1. 全球化好處反轉，聯準會被迫裝鷹派

1990 年代以後，全球化讓美國在生產力年增率低迷的情況下，維持超低的消費者物價年增率，聯準會也得以維持更低的利率。但疫情讓全球化的好處暫時消失，久違的高消費者物價年增率也迫使聯準會戴上更為鷹派的面具。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/16。

2. 政策轉趨寬鬆，中國資產反彈機會大

中國新公佈經濟數據普遍低於預期，再度加深中國政府明年略微調整貨幣與財政政策的可能性，目前中國股市或高收益債券近一年表現落後全球股市或高收益債券幅度來到歷史水準，未來可望跟隨政策調整反彈。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，圖一採 MSCI 中國、MSCI 世界、美銀美林亞洲美元高收益中國發行人與美銀美林全球高收益債券指數，圖二中國境內與境外分別採滬深 300 與恒生國企指數，2021/12/16。

3. 土耳其的另類經濟學，全民加薪 50%！

經歷超級央行週，英國、日本等國家都轉向鷹派，可是土耳其央行依然特立獨行，儘管宣布停止疫情刺激措施，但年初至今採取降息措施，16 日更宣布明年大幅調高基本薪資 50%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/17。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/12/16。

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