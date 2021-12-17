英國央行意外升息 企業界憂推升成本、抑制投資

英國央行再次讓市場驚訝，周四 (16 日) 宣布 3 年來首度升息，但此舉引發企業界憂心，認為這將推升成本，並抑制投資，因為他們正在努力應對 Omicron 變種病毒所帶來的各種新限制。

企業團體表示，英國央行基準利率從 0.1% 上調至 0.25% 可能會使一些公司陷入困境，因為他們既要應對成本通膨，還可能因疫情再起而遭受打擊。

此舉將影響超過 200 萬個有抵押貸款的家庭，預計其每月須還款金額平均增加 15 英鎊多。

英國商會經濟主管 Suren Thiru 表示，鑑於 Omicron 帶來經濟影響的不確定性加大，英國央行的決定令人驚訝。由於當前通膨飆升，主要是由全球因素所推動，升息對抑制通膨進一步上升影響輕微。

Thiru 指出，僅僅本月升息，可能對大多數公司影響不大，但許多人將這視為長期政策轉向的一部分，而不僅僅是針對去年降息的調整。

Thiru 認為，要抑制通膨，政府需要為英國的供應鏈問題和勞動力短缺，找到切實可行的解決方案。

野村國際英國經濟學家 George Buckley 也稱，升息對總體經濟的影響預計微乎其微。

Make UK 資深經濟學家 Fhaheen Khan 表示，較高的借貸成本可能會降低企業的支出意願。現在產業的反彈非常脆弱，即使利率小升，也可能破壞新的平衡局勢。