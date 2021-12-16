〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 聚焦三大方向

台灣央行今 (16) 日召開第四季理監事會議，如市場預期利率連 7 季維持不變，也同步祭出第四度打炒房措施，央行總裁楊金龍更強調，不排除還有新一波管制；此外，央行跟隨主計總處腳步，上修今年和明年的 GDP、看國內物價壓力相對緩和，並預告明年貨幣政策將朝緊縮方向前進。

基準利率連 7 凍 維持史上最低

央行理監事會議決議，基準利率連 7 季維持不變，仍處在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%。

祭第四波打炒房措施 打擊囤房囤地 不排除還有第五波

同時，如外界預期，央行再度祭出第四波打炒房措施，將購買高價住宅貸款、購地貸款、餘屋貸款和工業區閒置土地抵押貸款等均調降成數，多以調降至 5 成以下，明日起生效。

楊金龍直指，近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，此次是為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地。

由於目前房市氛圍樂觀，楊金龍預期明年房價仍將續漲，因此，央行不排除後續再祭打炒房的管制措施。

今明年 GDP 均上修 物價增幅減緩 貨幣政策將趨於緊縮

對於國內經濟情勢，央行最新預測消費者物價指數 (CPI) 年增率今明年分別為 1.97% 和 1.59%，而今明年經濟成長率 (GDP) 預測值則上修為 6.03%、4.03%，國內整體物價漲幅相較歐美國家溫和，而在比較基期墊高下，明年內需的成長是 GDP 主要動能。

楊金龍不諱言，明年貨幣政策一定朝緊縮方向前進，接下來升息時點主要看 3 個條件，包括美國經濟金融情勢變化、各國貨幣政策動向和資金移動，以及國內中小企業紓困狀況，只要受疫情衝擊大的產業明顯復甦，就是良好的升息時點。