不甩變種病毒攪局 投信看好高收益債前景俏

近期金融市場逐步從 Omicron 干擾中回穩，美國公債價格走勢趨穩，顯示避險需求下降，高收益債券市場同步轉強，瀚亞投資表示，看好高收益債券有債券品質改善、景氣回溫，以及技術面有利等三大優勢支撐，可望在 2022 年交出亮眼成績單。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭指出，無論從基本面、景氣面或技術面來看，現階段高收益債券都相當具有吸引力，加上各國將在 2022 年陸續邁向升息階段，高收益債券市場不看淡，目前正是進場投資的良好時機點。

周曉蘭指出，高收益債券市場基本面轉佳，從債券違約金額大幅下滑可見一斑。根據 J.P.Morgan 資料統計，2021 年前 11 個月，高收益債券市場違約金額僅有 41 億美元，不僅較 2020 年的 822 億美元大幅下降，也低於過去 10 年平均違約金額。

此外，發債企業債務成長率處於低檔位置，信用評等獲得調升的家數遠高於調降，整體看來高收益債券市場下檔風險有限。

就景氣面來看，周曉蘭表示，高收益債與景氣復甦的連動度較高，相對於其他券種更有表現空間，看好 2022 年景氣復甦帶動高收益債券價格走揚。再者，發行高收益債券的企業獲利已經恢復至疫情前水準，未來 12 個月獲利率可望達 15%，高於過去 10 年平均水準。

周曉蘭補充，觀察到近期市場資金對高收益債券需求依舊強勁，且預計 2022 年高收益債券發行量將較 2021 年減少，在供給跟需求拉鋸下，有助技術面支撐。另一方面，高收益債券市場融資條件仍寬鬆，且企業借新還舊、債務後延的比例高，預計未來幾年償債壓力都不大，同樣有利債券價格表現。

富達國際則看好亞洲市場，原因是在低利環境持續，投資人可放眼亞洲及中國高收益債券以尋求較高的收益。由於個別房地產企業的違約風險已於市場反映，短期內債市仍將隨房地產負面消息起舞，長線在中國大陸穩定的樓市政策下，房地產業在「三條紅線」標準下有序去槓桿，使其基本面獲得改善，將有利亞洲和中國高收益債券的長遠表現。

