永豐餘沼氣再生能源發電創造減碳商模 榮獲國家企業新創獎

財團法人生技醫療科技政策研究中心上周五舉辦「第 18 屆國家新創獎授獎典禮暨 Demo Day」，永豐餘投控 (1907-TW) 的沼氣再生能源發電專案，以符合循環經濟理念，具備優於業界的科技化厭氧菌種培育技術，可在 4 小時內高效提升至 80% 甲烷濃度，發電效率達 40% 以上，同時亦有減碳功效的優勢，在創新特色、應用策略、經營管理，以及智財管理等四大面向，贏得評審團認可其新創價值，獲頒「第 18 屆國家新創獎 - 企業新創獎」殊榮。

永豐餘早年以收集農業餘料甘蔗渣作為造紙原料，深植循環經濟 DNA，集團二代創辦人何壽川先生認為：「世界上沒有廢棄物，只是還未找到妥適處理的方法。」並提出五大全循環經濟藍圖，朝向「低碳、低耗能、去石化」的願景前進，使永豐餘成為循環經濟的實踐者。

永豐餘的沼氣再生能源發電，是將製程水中的有機物，經由獨家培育的厭氧菌處理轉化為沼氣，經過生物脫硫後，由內燃機及發電機產生電能。永豐餘厭氧菌轉化出的沼氣與傳統畜牧、廚餘等需要 20 至 30 天轉化時間相比，只需花費 4 小時，就能將 90% 有機物轉化為沼氣，且沼氣中甲烷濃度高達 80%，接近「最潔淨能源」天然氣的等級。此外，為確保沼氣資源充分利用，另將煙氣餘熱回收後產生蒸氣，供紙機製程使用。

永豐餘新屋廠擁有國內最大的沼氣發電系統，總裝置容量為 5200KW，一年最大發電量 4200 萬度，可供應臺灣近 1 萬 2 千戶家庭用電。同樣的發電量依能源局最新公布的 109 年度電力排碳係數每度 0.502 公斤的二氧化碳當量換算，約可減少碳排放 21084 公噸的二氧化碳當量。

台灣本身沒有石油、煤、天然氣等化石燃料，95% 以上能源仰賴進口，為降低能源供應風險、創造具韌性的減碳能源系統，沼氣將是克服台灣太陽能、風能在地域及季節上限制的穩定再生能源。台灣每年有 2000 萬噸以上的有機廢棄物，是相當有價值的「在地資源」，若能有效利用轉換為沼氣發電，將可減少「進口、非再生」能源的依賴，創造「在地、再生」的能源產業，創造多重價值的減碳可行模式。

「國家新創獎」核心精神在於實踐科研創新應用與價值，串聯跨域、跨界的國內外創新生態產業鏈合作發展，加速與產業、市場、資金、國際連結。企業新創獎為經產、官、學界組成之評審團評定，在創新理念、創新優勢、成熟度的創新特色面向；應用價值、市場競爭力、成本效益的應用策略面向；管理團隊、經營模式、經營願景、研發及行銷策略的經營管理面向；以及智財保護策略、專利布局、知識管理機制的智財管理面向中，足為新創標竿的優秀企業獎項。