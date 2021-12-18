〈美股熱門股〉Rivian財報曝產能問題 開盤股價一度跌至新低

電動車新創公司 Rivian 日前公布財報表示可能受供應鏈影響，年度產能難以達標後，周五（17）開盤股價再度重挫逾 11%，一度跌至歷史新低點。

儘管 Rivian 表示將在喬治亞州投資 50 億美元蓋第二座裝配廠衝刺產能，但供應鏈問題讓該公司離今年 1,200 輛汽車的年產目標還有幾百輛的差距，難以提振投資人信心。

RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak 表示，儘管不想過度解讀 Rivian 年產能無法達標問題，但供應鏈的確凸顯該公司可能面臨的風險。

富國銀行分析師 Colin Langan 表示，雖然強勁的訂單為產能提供支撐，但同時也增加 Rivian 在供應鏈影響下向客戶準時交車的壓力，先前該公司曾致函給客戶表示 R1 電動車訂單要到 2023 年底才能交付。

隨需求不斷增加，Rivian 一方面面臨增產壓力，一方面要試圖消除投資人對該公司能否在特斯拉執行長馬斯克曾說過的「生產地獄」存活下來的疑慮。

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 在財報會議上承認增產不易，要在幾個月內增加 R1T、R1S SUV 與亞馬遜電動貨車產能就，像指揮交響樂隊一樣複雜且困難，不過認為供應鏈的影響不會對公司增產造成長期且系統性的問題。

Rivian 表示，除生產障礙外，截至 12 月 15 日， R1T 電動皮卡和 R1S SUV 的預訂量增至 7.1 萬輛，比去年 11 月的 5.54 萬輛增加了 28%，優於公司先前預期。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 股價下跌 11.15%，每股暫報 96.73 美元，失守上市以來保持的百元關卡，市值也掉出 1,000 億美元，目前報 819.6 億美元。