〈財報〉購物季需求旺 聯邦快遞上修全年財測 盤後漲5%

聯邦快遞周四（16 日）盤後公布亮麗財報，由於購物季需求旺，2022 會計年度第二季營收年增 14%，獲利也優於分析師預期，並且上調全年財測，緩解投資人對勞動力成本上升的擔憂，盤後股價勁揚 5%。

上調 FY22 全年獲利

全年每股獲利將介在 20.50 至 21.50 美元之間，高於先前預估的 19.75 至 21.00 美元區間，也優於 FactSet 調查分析師預計的 19.75 美元。此數字不包含整合 TNT 快遞部門費用與退休基金價格波動。

FY22 Q2（截至 11/30）財報關鍵數據

（GAAP）

營收：235 億美元

營業利益：16 億美元

營業利益率：6.8%

淨利：10.4 億美元

稀釋後每股獲利：3.88 美元

（NON-GAAP）

營收：235 億美元 vs. 224.1 美元（FactSet 調查分析師預估）

營業利益：16.8 億美元

營業利益率：7.1%

淨利：13 億美元

稀釋後每股獲利：4.83 美元 vs. 4.28 美元（FactSet 調查分析師預估）

零售商為避免供應鏈障礙而導致缺貨提前進行促銷活動，加速消費者的節慶購物，幫助提振聯邦快遞的營收。

此外塞港問題導致部分零售商轉往空運解決物流問題，也順勢推高聯邦快遞「Express」空運費用，不過由於疫情的限制以及對大批機組人員需求暢旺，使該部門面臨更高的人力成本，雖然第二季收入成長 12%，但營益率降至 8.2%，低於去年同期的 8.7%。

向來是聯邦快遞成長速度最快、利潤最高的陸運部門 (Ground)，第二季銷售額則成長 13% 達 83 億美元，每件包裹價格上漲 9%，但由於成本上漲，毛利率從 7.5% 降至 5.8%。而該公司的亮點業務快遞部門銷售額成長 17%，營益率為 14.7% 。優於去年同期的 13%。

聯邦快遞 (FDX-US) 周四盤後股價受財報消息激勵，勁揚 5.02% 至每股 250.50 美元，一舉扭轉收盤頹勢。

聯邦快遞明年開始將大部分運費平均上漲 5.9%，並將營運重點放在規模較小的快遞公司銷售上，因為這些公司通常不會提供折扣，有助減緩營運成本上升。

不過在勞力吃緊的情況下，聯邦快遞面臨與優比速 (UPS-US)、亞馬遜 (AMZN-US 同業競爭招聘人力問題，導致薪水不斷上漲，對公司獲利帶來壓力。

此外，根據 ShipMatrix 數據，截至 11 月 14 日至 12 月 4 日期間，聯邦快遞包裹準時送達率為 85.7%，低於 UPS 的 96.4% 與美國郵政署的 95.1%。

針對缺工問題，聯邦快遞財務長 Mike Lenz 表示相關成本會在目前的季度有「一定程度」的緩和，並且在第四季（截至明年 5/31）「顯著」減少。

聯邦快遞董事會已批准 50 億美元股票回購計畫，並將在明年 5 月底前回購價值 15 億美元的股票。