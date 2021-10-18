搶跨境電商大餅 聯邦快遞攜手7-11推國際取貨服務

國際快遞業者聯邦快遞 (FDX-US) 今 (18) 日宣布，與超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 合作，將 FedEx Delivery Manager(FDM) 取貨服務擴展至 7-ELEVEN 門市全台逾 6200 家門市，搶攻跨境電商商機，也是聯邦快遞在台灣的重要布局里程碑。

聯邦快遞說明，過去與 7-ELEVEN 的合作範圍僅個人與個人間的國際快遞業務，此次是將國外電商業者納入，讓消費者和中小電商可藉此更便利進行跨境電商交易。

7-ELEVEN 表示，此次與聯邦快遞結盟，新增國際快遞電商包裹 7-ELEVEN 店取服務，主要著眼於快速成長的跨境電商市場商機，有助進一步推升店鋪的包裹收取量。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，亞洲 B2C 電商業務去年大幅成長，估計線上銷售額占全球總銷售額超過 50%，在亞洲電商強勁的成長趨勢下，攜手 7-ELEVEN 在國內廣大的零售網絡，可讓零售商較以往更容易為客戶提供靈活性和便利性。

FedEx Delivery Manager 是互動式電子商務遞送解決方案，零售業者可為其宅配客戶提供額外的彈性、客製化的遞送時間和地點選項，且不需額外收費，透過 FDM 服務，B2C 客戶還可以收到貨件追蹤通知，並檢查進貨和出貨的狀態。