Fed轉鷹 台股兩大指標居亞洲之冠 金管會後續緊盯兩重點

Fed 在 12/15 宣布 QE 將在明 (2022) 年 3 月退場，且將於明年升息三次，外界關切對台股影響，金管會證期局主秘高晶萍今 (16) 日表示，台股今年無論漲幅或成交量都居亞洲之冠，台股基本面穩健，後續金管會會持續關注「聯準會利率政策」等兩大重點。

高晶萍表示，Fed 貨幣方向確定，消除市場上很多不確定因素，因此美股大漲、美債殖利率上升；反觀台股，台股今年以到 12/15 止，加權指數上漲 19.87%，日成交值較去年同期增 100.31%，無論加權指數或成交值都優於日本、香港、韓國、上海、深圳、新加坡等亞洲其他主要市場，也高於美國道瓊截至 12/14 的 16.13% 漲勢。

其中，成交量部分，台股今年交投強強滾，證期局統計，今年平均日成交值衝高到 3969.62 億元，遠高於去年平均日成交值為 1981.76 億元。

高晶萍進一步指出，台股今天收盤更大漲 125 點，收在 17785.74 點，顯示目前台股表現持穩。股市是經濟的櫥窗，短期雖會受到疫情和美債殖利率攀升的影響，但長期還是要回歸基本面。

高晶萍表示，從基本面來看，截至 11 月底，台股現金殖利率 2.67%，上市櫃公司累計營收 36.12 兆元，年增 16.64%，原則上台股基本面穩健。

至於 Fed 政策對債市影響的部分，高晶萍認為，債市短期當然會明顯反映升息因素，但長期還是要看通膨、疫情、升息步伐等因素而定，因此要密切注意後續發展。

整體來說，高晶萍表示，金管會還是會持續關注聯準會利率政策、外資進出我國股市情況等國內外金融市場變化。