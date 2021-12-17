〈易威法說〉策略轉型見成效 新藥、學名藥營收比重拚達7成

易威 (1799-TW) 近年積極調整營運體質、轉型已見到成效，大幅降低毛利較低的原料藥代理業務，目標未來 CDMO(委託開發暨生產製造) 業務營收比重約三分之一，新藥與學名藥開發營收比重則攀升至 7 成，後續將全力衝刺藥品銷售。

董事長林翰飛今 (17) 日表示，過去主要以原料藥代理銷售業務為主，不過毛利不佳，營運也未有顯著成長，隨著轉型見到成效，加上搭上國際產業變動，如各區域競爭角力加劇、人口老化加速等，目前轉型也告一段落，將衝刺藥品銷量。

易威今年前三季營收比重方面，原料藥從過去的 9 成，降至 39%、CDMO 占 39%、新藥與學名藥占 22%，其中，CDMO 共有 8 個合作開發項目，其中 6 項已完成，包括 1 個新藥、3 個 505(b)(2)(新劑型新藥)、2 個困難學名藥。

林翰飛指出，505(b)(2) 新劑型新藥中，液態口服劑型癲癇藥品 ET-101 於上 (11) 月取得美國藥證，該藥品相較於傳統口服錠劑，易威的藥品為液體服藥，目標明年銷售破萬瓶，2023 年銷售量能以倍數擴大。

新藥與學名藥方面，林翰飛指出，長效型抗憂鬱藥物 (TLX-004) 去年下半年就已取得藥證，原看好今年將能出貨貢獻營收，不過量產過程不順，直到今年 10 月才穩定製程，目標明年重新放量出貨。

另外，長效型抗憂鬱藥物打入美國軍方供應鏈，以去年標案來看，美國軍方每年需求量約 8000 萬顆，目標明年可取得千萬顆訂單量。