〈麗臺法說〉明年將推AI降噪TWS耳機 醫療事業拚轉盈

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (17) 日召開法說會，展望明年，董事長盧崑山說，麗臺將在中國、日本市場推出 AI 降噪 TWS 耳機，也看好整體醫療事業，隨血氧儀、手錶、大數據平台規模放大、導入訂閱制服務後，明年有機會轉虧為盈。

盧崑山表示，麗臺三年前即自行設計研發系統級封裝 (SiP) 晶片，本季進一步開發 AI 降噪 TWS 耳機，主攻通話降噪，也已獲中國品牌客戶採用，採 ODM 模式小量出貨中，預期明年進一步放量，全年出貨量上看 100 萬套，也規劃在日本以自有品牌推出 AI 降噪 TWS 耳機。

麗臺血氧儀也搭上防疫需求，盧崑山說，血氧儀目前已拿到台灣、美國、日本等地醫療認證，出貨逾 25 個國家，其中，日本是在今年 9 月取得，短短四個月也躍居通路銷售第二名，同時正在申請中國醫療市場專利。

盧崑山指出，麗臺耕耘醫療事業已 15 年，但受限規模仍小，尚未賺錢，現階段規劃導入訂閱制服務，整合血氧儀、手錶、大數據平台等服務，希望將規模進一步做大，也力拚明年醫療事業損益兩平、甚至小賺。

目前麗臺醫療事業營收比重仍低，估僅達約 5%，而根據麗臺財報顯示，今年前三季智慧醫療部門營收已達近 1 億元，較去年翻倍成長。